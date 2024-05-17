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長輩種菜樂開懷！ 新北市板橋區也有開心農場

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
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板橋區公所輔導三民社區發展協會，利用民生市民活動中心頂樓，設置了板橋區首座的「開心農場」！以有機肥料種植的冬瓜、小黃瓜、絲瓜、蒲仔、南瓜、苦瓜、百香果，以及甜菜根、茄子、地瓜葉、番茄、辣椒等各式繽紛蔬果，收成後的蔬果也成為老人共餐的食材，成功打造出一座自給自足的開心農場，長輩們吃得安心又健康。

板橋三民社區發展協會林素杏理事長表示，因應「高齡化社會」來臨，結合社區銀髮族俱樂部據點，利用市民活動中心頂樓閒置空間種植可食農作物，使長輩們能輕鬆體驗「蔬食樂活」，協會裡的老人家不但增加了活動空間，更是每天都開心期待著栽種時光。

參與種菜的阿毛哥開心表示，種植的小番茄很受歡迎，每天都有昆蟲來吃，因為無使用農藥，所以在菜園能看到像是白粉蝶、紅腳仙及瓢蟲等飛舞出沒，收成後看到長輩們享用到自己種植的蔬菜水果，感到非常有成就感。

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長輩 食材

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