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綠營批新壽T17、T18無規畫 地政局：有計劃但機具尚未進場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員林延鳳指出，「北投士林科技園區發展合作促進會」的副召集人是新壽陳姓副總，但是至今兩塊地毫無規畫、任憑養草，怎麼帶動整體發展。記者邱書昱／攝影
北市議員林延鳳指出，「北投士林科技園區發展合作促進會」的副召集人是新壽陳姓副總，但是至今兩塊地毫無規畫、任憑養草，怎麼帶動整體發展。記者邱書昱／攝影

北市三大案延燒，綠營質疑，北士科T17、T18案兩塊地至今毫無規畫，怎麼帶動整體發展？如何確保新壽不會為了要轉移地上權而隨意興建？地政局回應，最新計畫要在T17蓋兩棟27樓建築，T18蓋9樓和15樓建築，但坦言目前機具尚未進場，若工程逾期每日會扣10萬元，最高開罰3千萬元，嚴重會終止合約。

民進黨北市議員林延鳳說，之前就質疑若新壽依照契約只蓋兩間廁所就能轉移地上權，市府始終沒有回答，甚至有官員說「新壽這麼大的公司不會做這種事。」這形同把履約責任訴諸於「廠商自律與道德」，且吹噓就業機會能從3萬5千個上升到5萬3千個，是隨意拿數字糊弄。

民進黨北市議員鍾佩玲也說，新壽沒有投資計畫書，市府能夠保證不會亂蓋？若是遲遲沒有動工興建，依照合約違約的時間，幾乎是8年時間閒置空白，局處能忍受，也沒有手段能夠制裁？

此外，林延鳳指出，由產業局長陳俊安擔任召集人的「北投士林科技園區發展合作促進會」，副召集人竟是新壽的陳姓副總，這人3月28日密會蔣萬安市府法務局、地政局談「地上權轉移」的代表。

林延鳳說，但是新壽現在遲遲不開發T17、T18，兩塊地至今毫無規畫、任憑養草，怎麼帶動整體發展？該名「陳姓事主」還能繼續待在其位？這樣讓同為副召的金仁寶代表情何以堪。

地政局表示，若是建置豪華廁所，依照合約是不會同意通過移轉，是要完成所有建物，並經過市府同意才能夠移轉。目前根據每半年的執行報告，新壽計畫T17會蓋兩棟27樓建築，T18蓋9樓和15樓建築，但目前機具尚未進場。

針對罰款部分，地政局表示，若沒有在合約期限內完工，逾期每日會扣10萬元，最高開罰3千萬元，嚴重會終止合約。

產發局長陳俊安補充，新壽若是將土地閒置8年時間，確實會對北士科整體發展影響，產發局和地政局後續會持續研議，如何確保履約。

北士科 北市 地上權 建築

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