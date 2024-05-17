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新北街舞大賽報名 冠軍隊將前進韓國競技

中央社／ 記者黃旭昇新北17日電

2024新北FUN街頭國際街舞大賽今天起接受報名；市府青年局表示，賽事分3大競賽組，其中，不限舞風組的冠軍隊，將獲韓國世界街舞賽的種子選手資格。賽事8月10日、11日舉行。

市府青年局今天舉行記者會，副市長劉和然表示，新北FUN街頭街舞大賽今年邁入第16年，以往由板橋區公所舉辦，今年由青年局聯合文化局、體育局，提升為國際街舞賽事等級，也邀請韓國的霹靂舞者擔任評審；預計8月10日、11日於板橋第二體育館競賽。

去年獲得排舞賽冠軍的HRC BEAST CREW團隊及莊敬高職及南強工商2校的表演團隊，今天也在記者會演出具默契及創意的排舞。

青年局說，今年分成「青少年組排舞賽」組、「霹靂舞一對一」組、及有機會前往韓國參加國際競賽的「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」組，3項競賽組別。

其中，不限舞風一對一組的冠軍選手，將獲得韓國世界街舞賽（CIDC）種子選手資格，有來回機票、住宿、課程等獎勵。

街舞賽今天起至8月3日止，開始接受報名，各競賽組別獎金比往年提高，且入圍就可獲得獎金。詳情可以查詢青年局官網，與活動臉書Facebook粉絲專頁。

新北 街舞 青年

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