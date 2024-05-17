台北動物園瀕危動物故事館開工 粉絲驚呼「團團」超逼真好感動
今天是國際瀕危物種日，台北市立動物園特別舉辦「瀕危動物故事館」開工典禮，未來將展示穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝和大貓熊等20多種動物的形態標本，前年因病過世的大貓熊「團團」標本今天搶先亮相，吸引粉絲特地前來朝聖，直呼本尊很真實，「看到眼睛很感動」。
「我是特別來看團團」，大學生李小姐等著12點開展參觀，她2021年曾來看過團團一次，最近因為韓國「福寶」事件，才更多關注大貓熊相關新聞，近期來動物園的頻率也變多。她去年得知團團製成標本的消息後，今天國際瀕危物種日，就決定來看看，直呼本尊很真實，「看到眼睛很感動」，也後悔團團還在世時，自己沒有多來看牠。
現場不少大小朋友來參觀，一路從知名明星動物大象「林旺」，各式瀕危物種等動物標本，最後駐足在「團團」前方，不停觀察細緻度。民眾陳先生看到團團，驚呼真的超級逼真，眼睛炯炯有神，彷彿重生一般。
動物園長諶亦聰表示，動物園發展從早年收藏珍奇物種到今日以瀕危動物保育為本，強化動物福祉、保育研究、棲地保護與復育、瀕危物種再引入、環境教育及生命教育為經營發展核心，「Devoting to Rewilding」正是動物園積極轉型為野生動物保育機構下一個10年目標的自我期許。
園方在教育中心地下一樓規畫瀕危動物故事館，以形態標本等樣貌呈現動物園持續保存的重要物種，包含結合建園110周年13種焦點保育物種的穿山甲、無尾熊等國際關注物種，也有最受關注的大貓熊團團，盼向外界向生命學習、翻轉全球物種瀕危趨勢行動等理念，展區預計9月對外展出。
動物園特別選在今天動工，諶亦聰與台北市教育局副局長陳素慧、第一銀行副處長方正文及群創光電處長鄭雅莉等人共襄盛舉。另外，響應國際瀕危物種日，園方今起至6月18日推出「翻轉瀕危 看見未來」學習活動單，邀請大小朋友一起認識瀕危物種故事，還有機會獲得精美小禮物和Mini Zoo文創商店9折優惠。
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