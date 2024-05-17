暑假瘋出國！新北抽查旅遊相關商品 65件標示不合格

暑假旅遊旺季將至，近期不少民眾開始採買旅遊相關商品準備出國。新北市經發局辦理「旅遊商品專案抽查」，共365件旅遊相關商品，總計65件標示不合格，不合格率達17.81%，經發局表示，已要求業者限期改善，逾期未改善可罰2至20萬元。

旅遊商品種類相當多元且造型新穎，經發局長何怡明表示，多數民眾在購買時往往只留意商品外觀及價格，鮮少注意商品是否有完整標示。

經發局提醒，無論何種商品流通進入市場時，皆應符合商品標示法及其他相關標示基準規定，例如常見的密碼鎖、衣物整理袋等商品應符合「商品標示法」規定；眼罩、頸墊等商品應分別符合「服飾標示基準」及「織品標示基準」規定；行動電源、充電器等商品則應符合「電器及電子商品標示基準」規範。

經發局分析商品主要不合格原因，密碼鎖、衣物整理袋等商品沒寫出製造年月、淨重、容量、數量、度量、製造商等資訊；眼罩、頸墊等用品沒標示尺寸、洗燙處理、成份標示；行動電源、充電器等商品，則是未標示製造商或進口商資訊。