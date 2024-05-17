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新北幼兒園畢業禮 贈3萬套竹纖維餐具組與辭典

中央社／ 記者黃旭昇新北17日電

新北市教育局今天表示，將致贈3萬名幼兒園畢業生上小學必備餐具組及辭典，為落實環保循環利用與減塑，特地挑選天然竹纖維材質的餐具，以呼應聯合國永續理念。

新北市教育局副局長歐人豪今天至秀朗國小附設幼兒園頒贈畢業禮物，由5名畢業生代表接受。新北市公私立幼兒園3萬名畢業生，都會獲得升上國小1年級新生必備的餐具組與辭典。

新北市教育局幼兒教育科長陳沛雯接受中央社記者訪問表示，餐具組包含圓潤造型的便當盒、湯碗及湯匙，都是採用天然竹纖維材質；市府還特地到得標廠商的台中工廠抽檢，確保餐具安全。

陳沛雯說，整份餐具組都通過安全檢驗，符合食品器具容器包裝衛生標準，保證不含塑膠、甲醛、螢光增白劑、6P（6類鄰苯二甲酸鹽）、著色劑等有害物質，不會有致癌、導致基因突變或影響生殖等疑慮，全程台灣製造，可安心使用。

她表示，餐具組是以減塑為理念，便當蓋也能當托盤使用，引導幼童日常中落實環保永續，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）的理念「生活中的小改變就能讓世界更好」。

教育局指出，挑選辭典及餐具組作為幼兒畢業禮物，除是小學必備用品，更以「環保永續」作主軸。可愛造型的便當袋，也採用寶特瓶回收再製的rPET（再生聚酯）環保布料，降低消耗能源及排放二氧化碳。

教育局 餐具

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