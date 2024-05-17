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北市動物園響應國際瀕危物種日 「團團」標本當保育大使

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北市立動物園「瀕危動物故事館」動土，設立大象林旺爺爺的標本當任保育大使，許多民眾特別前來觀看學習。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園「瀕危動物故事館」動土，設立大象林旺爺爺的標本當任保育大使，許多民眾特別前來觀看學習。記者潘俊宏／攝影

北市動物園為響應5月17日「國際瀕危物種日Endangered Species Day」，預計在秋季策劃「瀕危動物故事館」特展，今天舉行瀕危動物故事館動土典禮，並開放國際瀕危物種日學習單，讓民眾認識瀕危物種的故事。台北市教育局副局長陳素慧、動物園園長諶亦聰希望讓許多民眾熟識的貓熊團團及大象林旺等標本當任保育大使，再次展現在國人眼前，喚起民眾響應全球保育行動。

台北市教育局副局長陳素慧、動物園園長諶亦聰和與會來賓一起參與動土，讓曾經在動物園中擔任保育大使的動物們作為今天的保育故事主角，先以大貓熊、穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝等等物種形態標本，從物種科學研究、保育合作到生命教育等主題，帶大家認識瀕危物種及全球保育行動，翻轉全球物種瀕危趨勢。

由於團團的標本製作十分逼真，當天有民眾特地趕來目睹團團可愛的模樣，也有學校帶小朋友前來戶外教學，並在林旺爺爺前合影。

台北市立動物園「瀕危動物故事館」今天舉行策展動土典禮，並讓人氣貓熊「團團」的標本當任保育大使，許多民眾特別前來觀看合影。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園「瀕危動物故事館」今天舉行策展動土典禮，並讓人氣貓熊「團團」的標本當任保育大使，許多民眾特別前來觀看合影。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園「瀕危動物故事館」今天舉行策展動土典禮，並製作許多標本讓民眾參觀認識瀕危物種及全球保育行動。記者潘俊宏／攝影
台北市立動物園「瀕危動物故事館」今天舉行策展動土典禮，並製作許多標本讓民眾參觀認識瀕危物種及全球保育行動。記者潘俊宏／攝影

動物園 北市 團團

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