北市動物園響應國際瀕危物種日 「團團」標本當保育大使

台北市立動物園為響應5月17日「國際瀕危物種日Endangered Species Day」，預計在秋季策劃「瀕危動物故事館」特展，今天舉行瀕危動物故事館動土典禮，並開放國際瀕危物種日學習單，讓民眾認識瀕危物種的故事。台北市教育局副局長陳素慧、動物園園長諶亦聰希望讓許多民眾熟識的貓熊團團及大象林旺等標本當任保育大使，再次展現在國人眼前，喚起民眾響應全球保育行動。

台北市教育局副局長陳素慧、動物園園長諶亦聰和與會來賓一起參與動土，讓曾經在動物園中擔任保育大使的動物們作為今天的保育故事主角，先以大貓熊、穿山甲、射紋陸龜、無尾熊、黑腳企鵝等等物種形態標本，從物種科學研究、保育合作到生命教育等主題，帶大家認識瀕危物種及全球保育行動，翻轉全球物種瀕危趨勢。