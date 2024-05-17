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戲水面積750平方公尺！自來水園區水鄉庭園5月18日開放

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
水鄉庭園有兒童溜滑梯、清涼的香菇造型水瀑。圖／北水處提供
水鄉庭園有兒童溜滑梯、清涼的香菇造型水瀑。圖／北水處提供

炎熱高溫，不少親子家庭假日戶外出遊首選戲水區，台北自來水園區將提前在明天5月18日起開放水鄉庭園戲水區，讓市民提早體驗親水樂趣，預期每日將可吸引上千人潮湧入水樂園玩水消暑。

北水處指出，自來水園區水鄉庭園往年多從6月開放至9月，面積約750平方公尺，有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼消暑遊戲設施，是台北夏天最受歡迎的戲水地點之一。今年初園區配合工程休園2個月並趁此期間進行路面鋪整、更換遊具零組件、穩定供水加壓設備、磨平磁磚及加強止滑等措施，提供遊客更安心的戲水環境。

自來水園區水鄉庭園自民國93年起營運，陪伴許多市民朋友度過兒時歡樂回憶，北水處表示，秉持提供用戶最潔淨的水質，戲水區每日換水、每2小時檢驗餘氯及水質，使用過的廢水亦不浪費，全數導流至施工區作為清潔用水，落實ESG永續理念。

自來水園區非夏季（1-6月及9-12月）票價為全票50元、優待票25元，園內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟可以參觀拍照、聆聽導覽，一票玩到底。

北水處表示，更多詳細資訊歡迎電洽(02)8369-5104或上自來水園區網2站：https://waterpark.water.gov.taipei/ 及粉絲團https://www.facebook.com/goodwatertaipei/查詢。

自來水園區夏天戲水人潮絡繹不絕。圖／北水處提供
自來水園區夏天戲水人潮絡繹不絕。圖／北水處提供
北水處自來水園區水鄉庭園開放。圖／北水處提供
北水處自來水園區水鄉庭園開放。圖／北水處提供

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