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新北塭仔圳地價點石成金 本月底3600位地主土地禁止移轉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
塭仔圳第一區土地5月31日起禁止處分。圖為民眾諮詢配地事項。圖／新北市地政局提供
塭仔圳第一區土地5月31日起禁止處分。圖為民眾諮詢配地事項。圖／新北市地政局提供

新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，5月31日起至明年9月30日禁止土地移轉、設定負擔等處分行為。3600位地主將限制進行土地所有權變動，以利土地分配順利進行。住商不動產企研究室執行總監徐佳馨表示，塭仔圳現在地價點石成金炙手可熱，多數地主在等分配後想賣更高價錢，拿出交易的地主不多。

新北市地政局今表示，塭仔圳重劃區土地分配作業將正式進入分配作業，本月31日起開始禁止土地移轉、設定負擔等處分行為，並已函文通知地主，呼籲地主注意相關時程，以維護自身權益。第一區約有3600位地主，禁止移轉主因為地主若異動，分配作業會處於土地權利變動而無法確認權利人，導致無法進行分配作業。

地政局說，目前塭仔圳開發如火如荼，坊間也有許多錯誤小道消息，導致地主不清楚重劃土地分配規則產生誤解，例如有些業者想要整合地主，會告訴地主以後土地會怎麼分配，但相關說法卻與分配事實規定不符，導致地主接收錯誤資訊而損害權益。市府持續宣導協助地主釐清，也針對不動產業者辦理說明會，減少類似錯誤訊息流傳。

住商不動產企研究室執行總監徐佳馨表示，建商一般出手買地會在分配之前或之後，選在之前，是因地主不知分配時間還要多久，地主也會因分回地點、面積不確定，加上建商開出優渥條件而直接將土地處理掉。且重劃後一段時間不能移轉，或因土地繼承權複雜或費用上無法完稅，地主就會先賣給建商，由建商幫地主做完稅等動作。

選在之後的原因，則是分配後地主能確認分配的地點、價值，且現在塭仔圳土地炙手可熱，分配後可以賣個好價錢，重劃區就是將土地點石成金，且現在土地賣一塊少一塊，地主若不缺錢，寧願慢慢等個好時機。

新北市地政局說，若地主有土地分配相關問題，以向市府詢問為準，勿聽信坊間其他訊息，為求土地分配作業公平、公正、公開透明，地政局政風室會參與相關作業，並預計於今年底辦理土地分配草案說明會，明年上半年辦理土地分配公告作業。

新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，5月31日起至明年9月30日禁止土地移轉、設定負擔等處分行為。圖／新北市城鄉局提供
新北市府為辦理新泰塭仔圳第一區市地重劃區土地分配作業，5月31日起至明年9月30日禁止土地移轉、設定負擔等處分行為。圖／新北市城鄉局提供

塭仔圳 建商 重劃區

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