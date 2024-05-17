去年冷氣掉...新埔站公車亭又出事 他趕搭車「撞破頭」

新北市板橋區捷運新埔站前候車亭去年發生冷氣機掉落意外，沒想到月初傍晚，一名男子趕搭公車，卻撞到候車亭旁「立式配電箱」，導致頭頂破皮紅腫，差點腦震盪，讓他直呼「放這東西是要害死人？」交通局表示，經查為早期板橋區公所建置，經與公所及台電會勘後，已立即將電箱移除。

該名男子向立委葉元之陳情，表示他月初在新埔站搭往中和的橘5公車，看到公車來，他就被路障撞到頭，害他差點腦震盪，「公車站這地方放這東西要做什麼？上次這地方已有冷氣砸到人，公車站放這東西是要害死人？」他說，自己的身高約163公分，已低頭想閃過要上公車，卻還是撞到受傷。

新北市共5500多座公車站，交通局為優化公車候車環境，統計至上月底共建置2880座智慧型公車站牌及1583座候車亭。交通局表示，新北多數候車亭雖為交通局管轄，但經查該站候車亭，為早期板橋區公所建置，該配電箱為供應候車亭照明電力，依台電規定設置。

交通局表示，經會勘後，將該電箱調整至候車亭柱體上方，避免類此狀況發生，同時持續關心陳情人傷勢，而對方已漸復原中，並說有去會勘調整就好。