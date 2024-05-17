北市防禽流感 避免接觸餵食公園濕地野生禽鳥

台北市動保處表示，全球禽流感疫情嚴峻，因常有野生鳥類及候鳥棲息在北市的自然公園及溼地，且公園也會出現野鳥聚集，民眾應避免接觸、不餵食，降低禽流感等疾病傳播風險。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，時序進春夏季節，因台灣為海島型國家，常年有因候鳥遷徙夾帶禽流感病毒風險，台北市雖無大規模家禽飼養場所，但自然公園和溼地，會吸引野生鳥類及候鳥棲息，民眾應避免接觸野鳥，降低疾病傳播風險。

動保處表示，除自然公園和溼地，市區內野鳥聚集皆與充足食物來源有關，民眾餵食會吸引鳥禽聚集公園內覓食，且食物及飼料殘渣散落，聚集野鳥會帶來大量排泄物，影響環境衛生，應避免餵食並以不接觸為原則，才可降低禽流感等疾病傳播風險。

動保處指出，國際間雖發生禽流感傳人案例，主要與罹病家禽密切接觸有關，國內無相關案例，民眾無須過度擔心。

為防範流感，動保處表示，持續在市區進行禽流感疫病監測，去年採檢3014件，結果皆為陰性，並依不同時節，加強各項防疫工作，民眾發現疑似案例，可採取相應措施，防止疫病擴散。

動保處指出，民眾應先避免接觸野生鳥類且不餵食，並保持個人衛生清潔習慣，達到自主防疫，發現大量野生鳥類死亡或疑禽流感案例，若需檢驗確認，可撥市民熱線1999陳情，且可至動保處官網查詢有關禽流感資訊。