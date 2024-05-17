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中和景新街489巷 逢大雨就淹惹怨

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

每逢汛期，新北中和區景新街489巷一帶住戶就要擔憂積淹水，雖然有排水邊溝但幫助不大，在地里長嘆，每逢大雨就睡不著，議員要求水利局應盤點周邊雨水下水道系統。水利局允諾，將在下游處增設抽水井及排水設施，預計6月1日動工。

中和景新街489巷是狹窄無尾巷，道路兩邊設排水邊溝，每逢大雨必積淹水。景南里長胡宇辰無奈地說，不只489巷，周邊467巷20弄及對面停車場、景新街469號至507號也有相同問題。

胡宇辰表示，去年里內3、400人陳情，希望相關單位正視淹水問題，當地是較早發展區域，原有排水設施已不敷使用，但說好要做分流沒做，抽水機也還沒設，不只水會流進民宅，還要擔心汽機車泡水，每逢大雨來臨就睡不著。

市議員金瑞龍指出，如果邊溝無淤積堵塞，另一原因是雨水下水道排水管徑過小，或管路連接位置、走向有問題，造成管路無法承受強降雨帶來的瞬間水量才導致積淹水，水利局要盤點周邊下水道系統，找出改善方法，才能一勞永逸。

水利局說明，景新街489巷地勢低窪，若下游的467巷的水位較高，就無法順利排水，會先在景新街467巷20弄增設抽水井，改變排水方向，完工後，後續在景新街467巷與景德街增設排水設施，分流排水至秀山抽水站，以符合整體排水需求。

水利局 淹水 議員

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