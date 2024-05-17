新北輕軌 研擬列車絕對優先通過

許多乘客嫌輕軌開太慢，新北捷運局近期導入影像辨識技術運用，整合雷達偵測，讓輕軌列車能配合路口交通量，透過調整號誌或列車絕對優先通過，明年上半年將以耕莘醫院站為示範點。藍綠民代都樂見其成，但需注意到平面道路交通秩序；學者也說是好事，捷運優勢是準點，民眾對時速不必太苛刻。

安坑輕軌通車剛滿周年，運量逐步提升，不少民眾認為車速過慢，其中關鍵原因是停等紅燈，站距也近，走走停停；地方盼速度能再快一點，會更有搭乘意願。

新北捷運局說明，為有效提升輕軌營運速率，研擬透過攝影機及雷達設備偵測路口車流與人流狀況的適應性號誌控制技術，配合路口交通量，調整輕軌優先號誌的模式，降低列車停等紅燈機率。相關研究計畫今年1月已啟動研究，預計年底有結果。

新北捷運局指出，後續將以新店安一路及車子路口作為試辦場域，在不影響道路交通服務水準前提下，預計於明年上旬完成安坑輕軌耕莘安坑院區站（K4）硬體建置，並將持續進行資料蒐集、分析及績效評估，驗證成效後將納入後續輕軌規範。

市議員劉哲彰表示，交通要看長期效益，只要規畫好尖峰、離峰時段，取得平衡點即可；市議員陳永福表示，原希望於路口規畫高架或地下，因規畫上有困難，站距太近，可能速度上有先天限制。藍綠議員都樂見其成，也認為專業交通要專業評估。

新北安坑輕軌時速目前時速約17公里，運行多年的高雄輕軌平均時速是15公里，高雄捷運局預計花1年時間，將時速提升到18公里，繞行一圈時間將從90分縮短至75分；也提出路口號誌連動、刷卡機改設月台、蒐集乘車大數據、路口科技執法等4項提速計畫。

高雄輕軌在不同路口採不同的通行權，有的採相對優先通行，有的採共用時相，高雄捷運局已在路口增設科技執法設備，蒐集各項交通大數據，供市府智慧運輸中心評估，持續針對各路口車流變化進行滾動式調整，兼顧行車安全與速度。

交通大學運輸研究所退休副教授黃台生認為，從號誌上控制的確是對的方向，各地輕軌列車平均時速約20公里，透過號誌調整，有望提升為25至30公里，這已是輕軌時速的天花板。