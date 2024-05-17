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北市外牆修繕 補助擬調至20萬

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市建物頻傳外牆剝落意外，建管處已著手修訂外牆修繕補助要點，金額將從現行10萬元提升至20萬元。圖／台北市建管處提供
北市建物頻傳外牆剝落意外，建管處已著手修訂外牆修繕補助要點，金額將從現行10萬元提升至20萬元。圖／台北市建管處提供

建物外牆剝落意外頻傳，0403強震後情況加劇，今年截至4月已有86件通報，雖建管處提供外牆修繕補助每案上限10萬元，但第一季補助核可率僅41％，議員提案提高補助至15萬元，增加修繕誘因。建管處回應，因應近年工程物料上漲與通膨，已著手修訂補助要點，調整上限20萬元。

議會工務委員會昨天由都發局專案報告，議員李明賢提案建議提高外牆修繕補助至15萬元；柳采葳也建請市府動用二備金，補助外牆修繕經費、外牆安全診斷及檢查補助費。

李明賢表示，北市府自2015年至今，受理外牆飾材剝落通報案共1680件，屋齡30年以上1593件、占95%；未滿15年僅4件、占0.2%，顯示屋齡越高，外牆剝落風險越高。儘管近5年市府的修繕補助核可率在66%至96%之間，但今年截至3月卻僅41%，市府應提高外牆剝落補助範圍與金額。

柳采葳也提案表示，2019年至今年3月29日，申請外牆修繕補助292件、核准232件，市府實際補助逾1417萬餘元，不過0403地震後當天，市府就接獲262起外牆剝落通報，4月3日至30日共2017件，若預算不足，建議市府以二備金支應。

建管處長虞積學表示，0403地震後，通報外牆剝落件數確實增加，正在修訂補助要點，補助範圍將擴大至納入基地內部如私設道路、類似通路、開放空間等牆面，補助金額也從現行10萬提高至20萬元，正報府級簽核，由年度編列預算900多萬元，申請採實支實付。

建管處表示，目前申請件數少，因今年補助於2月1日起收件，須修繕完畢才符合補助規定，仍在收件中。 

屋齡 李明賢 柳采葳

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