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蔣萬安推5萬社宅 議員批要90年

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安喊出社宅5萬戶目標，上任16個多月僅增300戶，遭質疑依照此進度，還差2.7萬戶要90年才能達成。圖為廣慈社宅。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安喊出社宅5萬戶目標，上任16個多月僅增300戶，遭質疑依照此進度，還差2.7萬戶要90年才能達成。圖為廣慈社宅。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安喊出社宅5萬戶目標，上任首年盤點出7000戶潛力社宅，但上任16個月來僅增加300戶。社民黨議員苗博雅批評，蔣上任後社宅興建速度變慢，若要達成5萬戶，還有2.7萬戶，要再等90年才能達成，恐淪社宅政策打假球；議員許淑華則建議，可從整宅下手，規畫作為社宅。

北市都發局表示，社宅規畫困境在於基地少，民地都更可提供社宅獲容獎補助，卻無人申請。

更新處表示，社宅獲容積獎勵補助無人申請，中央及北市都更獎勵項目多元，在容獎上限下，造成排擠效應；另，社宅過往印象如怕影響房價、入住人員複雜等，使得地主較排斥設置。

前市長柯文哲卸任時，北市社宅規畫、興建、完成戶數達到2萬2496戶，不過蔣萬安上任至今16個月，總數為2萬2796戶，僅增加300戶。

都發局昨在議會工務委員會專案報告，目前社宅已完工7994戶、施工及待開工6640戶、招標中及待上網1268戶、規畫中1384戶、都更分回興辦5510戶，共136處、2萬2796戶。另外，出租國宅屋齡老舊，2021年5月停止候租申請，後續配合候租戶去化，將改建、維護或轉型成社宅。

苗博雅指出，社宅總戶數僅增加300戶，是非常差的成績單，直言「下輩子投胎來當台北市民，搞不好又過世，還沒有看到5萬戶。」

許淑華也認為，蔣任期剩下2年半，推動速度再不加快，社宅政策將貼上失敗的沉重標籤，提議可從整建住宅著手，目前尚有19處整合中，政府力量介入，讓公共財回饋社會。

苗博雅說，市府為使住宅政策更加完善、更多量能，還成立住都中心，但蔣上任後，社宅進度變得更慢，快瀕臨打假球，並建議應搭配出租國宅，應可加速社宅戶數成長。 

都發局長王玉芬表示，目前中央也有一起興建社宅，仍朝5萬戶邁進，不過她也坦言，進度慢最主要困境是覓得可用基地非常困難。

王玉芬說，都發局利用各種方式想增加社宅，如透過都更獎勵將捐贈社宅獎勵提高至2倍，仍無人申請。她透露，其實年初某塊基地已與議會達成默契，但提出後就遇到問題，甚至還有攻擊她的黑函，就是不希望社宅蓋在自家附近。

至於議員建議由整宅規畫為社宅，王說，整宅多是私人財產，國宅年限50年，多數屋齡也僅2、30年，仍在可補強的耐用年限，需依年限去化。

社宅 都更

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