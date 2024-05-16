快訊

520前特赦陳水扁？總統府稱「無此決定」 陳致中臉書發96字聲明

揭柯建銘「利誘」阻國會改革 傅崐萁：國民黨絕不接受招安

削瘦6旬婦眼神呆滯、語無倫次 竟是餐餐「這樣吃」險痴呆

學做長輩圖、跳芭雷舞 北市「樂齡進修券」1800名額今開放登記

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍，即日起至26日開放長者登記，將抽出1800個名額，凡報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，最高可補助3000元。示意圖。記者林伯東／攝影
北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍，即日起至26日開放長者登記，將抽出1800個名額，凡報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，最高可補助3000元。示意圖。記者林伯東／攝影

北市已邁入高齡化社會，為增添長者生活色彩，北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍，今年加碼600個名額，即日起至26日開放長者登記，將抽出1800個名額，凡報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，最高可補助3000元。

教育局長湯志民表示，去年首度推出「樂齡市民進修券」提供1200個名額，讓長者參與社區大學課程，可獲得1000元補助，吸引3452位長者登記，報名狀況相當踴躍，考量過後，今年再增加60萬預算，增加600個名額，中籤者，只要報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，若具低收入戶或中低收入戶資格者，則提高補助額度至3000元。

終身教育科長蔡曉青表示，考量去年報名狀況踴躍，很多長者沒有報名到，今年也特別新增「備取」機制，若正取者在8月26日前未使用完名額，且該社區大學未達150名使用者，將由各社區大學自8月27日起，依「備取」順位通知使用，並在9月14日前使用完畢，正在上課的也可立即補助，補助名單及登記結果將於6月7日前公告於北市12所社區大學官網。

去年使用樂齡市民進修券最高齡的學員82歲的劉金田，用來折抵手機拍攝課程費用，他表示，將課程所學拍下作品及走讀景點與親友分享，獲得高度讚賞，也因外出學習，讓身體變得更健康更有活力，結識很多好友，生活變得更加充實。

蔡曉青說，社區大學課程相當多元，包含體適能、數位學習、歌唱及走讀、養生等課程深受長者歡迎，其中數位學習包含手機課程教學，教長者如何製作「長輩圖」，相當搶手，還有芭雷舞課程，讓長者完成年少時的夢想，學期末更有機會上台表演，增添長者生活色彩。

湯志民表示，為提供樂齡長者近便且熟悉的學習環境，已建立12所樂齡學習中心和57所樂齡學堂，共69處學習據點，去年辦理超過9000場次課程，服務逾23萬人次，將持續整合政府和民間資源，多元推動樂齡學習，提升長者的學習動機。

北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍，即日起至26日開放長者登記，將抽出1800個名額，凡報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，最高可補助3000元。圖／教育局提供
北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍，即日起至26日開放長者登記，將抽出1800個名額，凡報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，最高可補助3000元。圖／教育局提供

北市 教育局 社區大學

延伸閱讀

T台女星潘映竹砸千萬北市買房！徵一卡皮箱入住男主人

520就職典禮 北市出動4分局1100警力維安

劉姓員警涉收賄案 北市警局：報請停職待調查

北市2男槍傷陸續就醫 警方：自宅玩槍走火誤傷

相關新聞

盼解港湖供電！台電喊話發松湖臨時變電所施工許可 北市府回應了

台電16日發布新聞稿表示，松湖臨時變電所目前只待台北市政府核發施工許可，就能進場施工，台北市政府建管處則回應，松湖臨時電...

新北市府大樓4月電費漲11% 憂換節能設備跟不上電價漲幅

時序入夏，用電量上升，新北市政府大樓過往一年電費支出約5000萬，因電費調漲，預計電費將增加2000萬、增幅逾4成。新北...

北市外牆修繕補助放寬對象、金額翻倍 上限將至20萬元

台北市建物頻傳外牆剝落意外，0403強震過後，情況加劇，今年到4月已有86件通報，雖然建管處外牆修繕補助每案上限10萬元...

學做長輩圖、跳芭雷舞...北市「樂齡進修券」1800名額今開放登記

北市已邁入高齡化社會，為增添長者生活色彩，北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍...

趣味延緩失能 金山六股里長輩敏捷圈預防退化

金山區六股里今年度的延緩失能活動開跑，每週來到據點帶運動的教練近來又帶來新的運動道具敏捷圈，融入分組趣味競賽，讓長輩邊遊戲邊訓練肌肉與體能，用有趣的方式來延緩老化。

手作藝術拼布說在地故事 淡水女力培訓再就業

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師，過去不僅是將藝術結合拼布手作，展出許多上百件的作品，更是為地方付出不少，由新北市文化局主辦，台灣手作布藝協會承辦，開辦一系列的手縫布藝課程活動，共有10堂課程，現場還有許多來自香港、日本的新住民一起參與，期盼學員媽媽們一起手縫拼布，體驗這項技能所營造出來的藝術生活。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。