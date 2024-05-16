學做長輩圖、跳芭雷舞...北市「樂齡進修券」1800名額今開放登記

北市已邁入高齡化社會，為增添長者生活色彩，北市教育局去年起推出「樂齡市民進修券」，鼓勵長者「活到老，學到老」登記狀況踴躍，今年加碼600個名額，即日起至26日開放長者登記，將抽出1800個名額，凡報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，最高可補助3000元。

教育局長湯志民表示，去年首度推出「樂齡市民進修券」提供1200個名額，讓長者參與社區大學課程，可獲得1000元補助，吸引3452位長者登記，報名狀況相當踴躍，考量過後，今年再增加60萬預算，增加600個名額，中籤者，只要報名北市12所社區大學113年度暑假班或秋季班課程，即可折抵學分費1000元，若具低收入戶或中低收入戶資格者，則提高補助額度至3000元。

終身教育科長蔡曉青表示，考量去年報名狀況踴躍，很多長者沒有報名到，今年也特別新增「備取」機制，若正取者在8月26日前未使用完名額，且該社區大學未達150名使用者，將由各社區大學自8月27日起，依「備取」順位通知使用，並在9月14日前使用完畢，正在上課的也可立即補助，補助名單及登記結果將於6月7日前公告於北市12所社區大學官網。

去年使用樂齡市民進修券最高齡的學員82歲的劉金田，用來折抵手機拍攝課程費用，他表示，將課程所學拍下作品及走讀景點與親友分享，獲得高度讚賞，也因外出學習，讓身體變得更健康更有活力，結識很多好友，生活變得更加充實。

蔡曉青說，社區大學課程相當多元，包含體適能、數位學習、歌唱及走讀、養生等課程深受長者歡迎，其中數位學習包含手機課程教學，教長者如何製作「長輩圖」，相當搶手，還有芭雷舞課程，讓長者完成年少時的夢想，學期末更有機會上台表演，增添長者生活色彩。

湯志民表示，為提供樂齡長者近便且熟悉的學習環境，已建立12所樂齡學習中心和57所樂齡學堂，共69處學習據點，去年辦理超過9000場次課程，服務逾23萬人次，將持續整合政府和民間資源，多元推動樂齡學習，提升長者的學習動機。