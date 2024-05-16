北市外牆修繕補助放寬對象、金額翻倍 上限將至20萬元

台北市建物頻傳外牆剝落意外，0403強震過後，情況加劇，今年到4月已有86件通報，雖然建管處外牆修繕補助每案上限10萬元，第1季補助核可率卻僅41％，議員因此提案盼提高補助金額至15萬元，增加民眾修繕誘因。建管處回應，因應近年工程原物料上漲與通膨，已著手修訂補助要點，調整上限20萬元。

工務委員會今安排都發局專案報告，國民黨議員李明賢提案，建議市府提高補助外牆修繕費至15萬元，柳采葳則是建請市府動用二備金，補助外牆修繕經費、外牆安全診斷及檢查補助費，若預算不足也應以第二預備金支應。

「台北市建築物外牆飾面剝落申請修繕及補助費用要點」規定，補助對象為屋齡10年以上合法私有建物，項目包含吊車費及外牆施作費，每案最多10萬元。

李明賢發現，2015年至今，北市府受理外牆飾材剝落通報案共1680件，屋齡30年以上1593件、占95%，未滿15年僅4件、占0.2%，顯示屋齡越高，外牆剝落風險越高。市府修繕補助核可率近5年為66%至96%，今年截至3月僅41%，但通報外牆剝落案件數據仍偏高，他認為市府應提高外牆剝落補助範圍與金額。

柳采葳提案表示，2019年至今年3月29日，申請外牆修繕補助292件、核准232件，市府實際補助逾1417萬餘元。0403地震後當天，市府接獲262起外牆剝落通報案，4月3日至30日共2017件，建議市府以二備金補助外牆修繕經費、安全診斷及檢查費。

民進黨議員許淑華會中提及，每棟大樓的樓層、戶數及剝落大小不同，外牆修繕補助費卻相同，建議建管處可調整額度。

建管處長虞積學表示，0403地震後，通報外牆剝落件數確實增加，過去僅限定面臨計畫道路，正在修訂補助要點，補助範圍擴大至納入基地內部如私設道路、類似通路、開放空間等牆面，補助金額也從現行10萬元提高至20萬元，正在報府級簽核，使用為年度編列預算900多萬元，申請採實支實付。

建管處補充，近年工程原物料上漲與通膨因素，因此修訂補助要點，調整補助上限20萬元。今年外牆修繕補助於2月1日開始收件，因外牆損壞須修繕完畢，才符合相關補助規定，仍在收件中，尚無法斷言補助率低情形。