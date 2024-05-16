新北土城自來水管破裂…設8處臨時取水點 預計明下午恢復正常
新北市土城區中央路三段238號前，今天下午有工程施工不慎挖破自來水管線造成停水，台灣自來水公司緊急派員搶修並設置8處臨時取水點，預計明天下午恢復正常。
台灣自來水公司表示，已設置8處臨時取水站，位於土城區中央路三段239巷口、福安街52巷口、中州路中央路口、中央路三段74號、亞洲路100號、福安街80號前、中央路三段244巷口、中山路49號前，民眾也可撥台水客服1910專線洽詢。
新北市府發布訊息表示，停水影響範圍有土城區員仁里、大安里、永寧里、沛陂里、頂埔里、頂福里。
台水公司第十二區管理處副處長郭文彬告訴中央社記者，自來水管線遭台電施工挖破，造成7000多戶停水，已全力搶修，預計明天下午5時恢復正常供水。
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