中和景新街489巷遇汛期就積淹水 里民怨「每下大雨就睡不著」

每逢汛期，新北中和景新街489巷住戶就要擔憂會積淹水，在地里長說，「每逢大雨都睡不著」，積水高度太高會導致機車零件受損，甚至淹到一樓住戶，說好要做新排水設施都還沒動工，議員認為，水利局應盤點周邊雨水下水道系統。水利局表示，將在下游處增設抽水井及排水設施，預計6月1日開始施工。

中和景新街489巷是個狹窄的無尾巷，雖然道路兩邊都有設置排水邊溝，但每逢大雨必積淹水。景南里長胡宇辰無奈說，不只489巷，周邊的467巷20弄跟對面停車場、景新街469號至507號都有相同問題，面積達3千坪，華新街、忠孝街的水都往景新街排，雨水下不去都會倒灌。

胡宇辰表示，去年里內3、400人簽名陳情，希望相關單位趕快解決，這邊是較早發展的區域，原有的排水設施已不敷使用，但說好要做分流沒做，抽水機也還沒設，不只水會流進家中，還要擔心汽機車會泡水，「每逢大雨民眾就睡不著」。

新北市議員金瑞龍指出，如果邊溝並無淤積堵塞，那有很大的可能是雨水下水道的排水管徑過小，或管路連接的位置、走向等問題，造成管路無法承受強降雨帶來的瞬間水量，而導致積淹水，這要水利局去盤點周邊下水道系統，找出改善方法，才能一勞永逸。

水利局說明，景新街489巷地勢低窪，若下游的467巷的水位較高，就無法順利排水，會先在景新街467巷20弄增設抽水井，改變排水方向，完工後，後續在景新街467巷與景德街增設排水設施，分流排水至秀山抽水站，以符合整體排水需求。

水利局指出，在工程完工前，針對中和區景新街467及489巷等現有周邊排水系統，中和區公所已於汛期前完成清疏，改善工程施工期間也將請施工廠商加強周邊道路防汛工作，避免道路積水情形。