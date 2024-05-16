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台北大巨蛋停車場17％提供社區租用 議員憂排擠賽事需求

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北大巨蛋地下停車場高達17%車格被當作敦親睦鄰位，月租僅2000元至2600元，恐排擠賽事、展演需求。記者鍾維軒／攝影
台北大巨蛋地下停車場高達17%車格被當作敦親睦鄰位，月租僅2000元至2600元，恐排擠賽事、展演需求。記者鍾維軒／攝影

台北大巨蛋已舉辦多場體育賽事，吸引上萬人潮。北市議會交通委員會今赴大巨蛋考察，因目前有17%車位提供社區租用，有議員認為租金太低、比例過高，且未來大型比賽、演唱會等會有更多人，停車場車位量能、動線應提早準備；另外，計程車招呼站外包給大都會，議員說要規畫多元計程車上、下車處，不能規定民眾只能搭大都會。

北市交通局回應，大巨蛋周邊有許多公有、私人停車場，滿場後成為替代停車場，後續會觀察停車替代狀況，和遠雄建議敦親睦鄰開放比例。至於多元計程車臨停區，光復南路本就有避車彎讓一般小客車臨停，計程車也能使用。

交通委員會今安排視察大巨蛋停車場，停車場設置小型車2130位、機車3800位、大客車60位，遠雄透露與體育局簽約要有10%車位敦親睦鄰，目前提供17%，里民月租費為1個月2000元、一般民眾2600元。

議員柳采葳、張斯綱、陳宥丞都認為比例過高且月租太低，會排擠未來各項大型賽事、演唱會停車需求，應降低比例。議員們也提到，現在大巨蛋把計程車排班招呼站外包給「大都會」，但沒有考慮民眾使用多元計程車的需求，應開放距離出入口較近的地方當作臨時上、下車處。

交通局長謝銘鴻表示，遠雄負責營運停車場，和體育局約定的10%敦親睦鄰停車格，交通局無法干預管制，但周遭有4處公有停車場與信義計畫區內數個私有停車位，過去賽事中都能分流停車需求，未來會觀察停車場互相替代狀況，再建議遠雄開放敦親睦鄰比例。

至於多元計程車臨停需求，交治科長林育生回應，計程車排班區本就納入都審、環評與交通影響評估內，避免周遭交通受影響，忠孝東路禁止臨停，民眾仍可在光復南路避車彎搭多元計程車。

遠雄副總經理楊舜欽說，光復南路避車彎本來就設置讓私家車、計程車可以臨時上、下車，就在國父紀念館站5號出口旁，民眾還是要配合動線，預約車輛在避車彎，是否要再開放他處會再評估。

敦親睦鄰車格與月租費部分，楊舜欽表示，大巨蛋仍在試營運階段，未來票價會有調整機制，會提供到17%是因為周遭鄰里提出需求，坦言會排擠到看比賽、表演的停車需求，大巨蛋停車場仍以活動為主，若敦親睦鄰的比例太高會變成鄰里停車場，不符設置目的，後續會檢討改進。

停車場 北市 大巨蛋 計程車

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