蔣萬安任內社宅僅增300戶 苗博雅諷：90年才能達5萬戶

台北市長蔣萬安喊出社宅5萬戶目標，首年盤點出7000戶潛力社宅，上任16個多月，僅增300戶。議員今質疑，還差2.7萬戶，1年300戶，得90年才能達成，直呼蔣的社宅政策瀕臨打假球，喊話蔣要有政治意志和決心去推動，另建議出租國宅，可加速社宅戶數成長。都發局坦言，基地取得困難，規畫或招標工程的戶數逐漸變少。

都發局今在工務委員會專案報告，社宅已完工7994戶、施工中及待開工6640戶、招標中及待上網1268戶、規畫中1384戶、都更分回興辦5510戶，一共136處、2萬2796戶。另外，出租國宅屋齡老舊，2021年5月停止候租申請，後續配合候租戶去化，將改建、維護或轉型成社宅。

苗博雅指出，前市長柯文哲卸任，交接蔣萬安的社宅共2萬2496戶，但她發現，蔣上任16個多月，總戶數從2萬2496戶增至2萬2796戶，僅增加300戶，直言是非常差的成績單。蔣承諾社宅目標5萬戶，仍缺2萬2796戶，依1年只增加300戶的進度，還得90年才能達成，「我都已經過世再投胎，下輩子來當台北市民，搞不好又過世，還沒有看到5萬戶。」

苗說，市府為使北市住宅政策更加完善、更多量能，還成立住都中心，從柯2任期的社宅推進速度變慢，蔣接手後又變得更慢，施工中戶數不斷下降，代表新規畫和招標速度完全趕不及已規畫、完工的速度。

苗博雅提及，市府先前規畫要蓋社宅，結果國民黨籍議員不支持，直言排除社宅阻力不是單靠都發局可達到，市長要有政治意志去跟黨籍議員溝通，若溝通不成，就是政治意志和決心不夠。如今，蔣的社宅政策快要瀕臨打假球，她承諾做都發局後盾，希望都發局向蔣萬安爭取他更多政治決心，也建議搭配出租國宅，應可加速社宅戶數成長。

許淑華也認為，蔣任期剩下2年半，推動速度再不加快，社宅政策將貼上失敗的沈重標籤，因此提議可從整建住宅著手，目前尚有19處整合中，政府力量介入，讓公共財是回饋社會。

都發局長王玉芬回應，中央也有一起興建社宅，朝目標5萬戶邁進，也坦言，困境主因是可用、可新增的基地要進入規劃是非常困難。

王玉芬說，公有土地資源有限，加上市府不只要蓋公宅，也有其他需求，都發局想利用各種方式增加社宅，例如都更獎勵將捐贈社宅獎勵提高至2倍，仍無人要申請，就連年初某處基地已與議會達默契，一提出就遇到問題，甚至有攻擊她的黑函，不希望社宅蓋在附近。

至於整宅都是私人財產，國宅年限50年，多數屋齡僅2、30年，仍在可補強的耐用年限，需依年限去化。