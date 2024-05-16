貢寮公所再獲區政特優 區長：全體同仁努力

新北市政府112年區政考核成績出爐，貢寮區公所獲得乙組特優的佳績，這也是區長柯建輝上任一年多來就拿到特優的好成績，他也感謝公所全體同仁的努力，以民為本出發，讓貢寮的居民對於區政有感。

為落實區政業務考核制度，區公所業務考核項目含民政類、災防類、社政類、工務類、水利類、景觀類及教育類等7類，由業務主管機關進行考評，貢寮區公所則於水利類表現突出，落實雨水下水道及道路側溝維護管理，保障用路人安全。

民政災防課課長連美凌說，區政考核是綜合全區的評比，分為七大類，因此能夠全面性獲得業務主管機關的高評價，真的是很難得，這次獲得特優真的覺得很榮幸。

貢寮區區長柯建輝說，有賴於公所同仁的努力，以及里長，各地方人士的配合，讓各項區政業務都能在水準之上，才能拿下特優的佳績，未來將繼續秉持著為民服務，以人為本為出發點，讓貢寮區越來越好。