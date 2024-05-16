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手作藝術拼布說在地故事 淡水女力培訓再就業

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市文化局開辦一系列的手縫布藝課程活動，來自香港、日本的新住民一起參與，期盼學員媽媽們一起手縫拼布，體驗這項技能所營造出來的藝術生活。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市文化局開辦一系列的手縫布藝課程活動，來自香港、日本的新住民一起參與，期盼學員媽媽們一起手縫拼布，體驗這項技能所營造出來的藝術生活。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水在地拼布藝術家洪碧穗老師，過去不僅是將藝術結合拼布手作，展出許多上百件的作品，更是為地方付出不少，由新北市文化局主辦，台灣手作布藝協會承辦，開辦一系列的手縫布藝課程活動，共有10堂課程，現場還有許多來自香港、日本的新住民一起參與，期盼學員媽媽們一起手縫拼布，體驗這項技能所營造出來的藝術生活。

台灣手作布藝協會洪碧穗表示，透過協會用專業為淡水推動女力，因此媒合文化局讓課程順利辦理女力培訓課程，用布藝說淡水故事，一開始以淡水木蓮花象徵著溫暖、愛與關懷，做最初的圖案，也因為木蓮花被視為母親的象徵，因為它們的美麗和堅強，就像母親的愛那般堅韌。用木蓮花表達對母親的愛、敬意和感激，也代表這次女力培訓課程對象。

洪碧穗指出，在這10堂課當中，會訓練婦女們學會貼布與針法，對象都是新住民、二度就業者、家庭主婦等等，課程內容結合淡水在地花卉，學習拼布藝術，讓淡水婦女增加新知識。培訓再就業能力，也期盼用拼布藝術說出淡水的故事，走出不一樣的女力培訓之路。

文化局 淡水

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