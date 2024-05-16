苗博雅指北市社宅僅增300戶 5萬戶目標恐難達成？都發局回應了

台北市議員苗博雅指出，市府曾提及新增7000戶社宅，但依都發局資料，市長蔣萬安上任至今僅增300戶，恐90年才達5萬戶。都發局表示，確有此狀況，原因有難取得新土地等。

台北市議會工務委員會上午召開「老舊國宅、社宅、老人公寓」專案報告，北市都市發展局等官員列席，社會民主黨議員苗博雅質詢社會住宅議題。

苗博雅說，依都發局報告資料，包含已完工、施工中及待開工、招標中及待上網、規劃中、都更分回的社宅共2萬2796戶，離蔣萬安提到5萬戶目標可能遙不可及。

苗博雅表示，前市長柯文哲卸任後移交給蔣萬安的社宅總數共2萬2496戶，若依都發局提供數據，蔣萬安上任至今16個月，社宅戶數僅增300戶，以此數據，恐90年才能達到5萬戶目標。

苗博雅指出，柯文哲任內對社宅政策曾跳票2次，包含8年達5萬戶、施工中社宅在1年內達1萬戶，皆未達成，而蔣萬安曾提過要達成社宅5萬戶目標，但上任後對社宅規劃招標施工速度卻變慢。

苗博雅說，都發局報告提到已完工社宅共7994戶，其中6243戶由柯文哲規劃興建、277戶是前市長郝龍斌任內興建，蔣萬安上任至今已完工社宅為1474戶，但都是在前市長任內規劃招標興建。

苗博雅表示，依報告，施工中的社宅目前共6640戶，但仍趕不上後續規劃及招標速度，且為讓住宅政策更完善，北市府在去年成立住都中心，不過蔣萬安上任後推動社宅政策確實變慢，導致1年僅增300戶，粗算離5萬戶約要90年。

北市都發局長王玉芬答詢，確實了解此情形，主因是可使用及新增基地，後續進入規劃期程及取得土地變困難，有思考要把社宅跟都市更新等獎勵結合，如都更案若包含社宅可獲2倍獎勵，但至今都無業者申請。

她說，確實透過各種方式增加社宅數量，卻也面臨困難，如今年初案例，原規劃某處蓋社宅且經議會同意，但至地方時遭反對，因民眾不想在住家旁蓋社宅，這是很大困境。

苗博雅對此表示，推動社宅遇阻力，當然不能單靠都發局，蔣萬安應拿出意志，如曾發生市府已編預算蓋社宅，卻被藍營議員反對，讓案件翻車，建議都發局告知蔣萬安應拿出魄力，且可評估把出租國宅搭配作為社宅的計畫。

民進黨議員許淑華質詢，都發局應加快推動社宅政策，若蔣萬安被貼上社宅政策失敗的標籤也不好，建議可從整宅著手，研議規劃把整宅改為社宅，才能提高社宅戶數。