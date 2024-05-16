新店碧潭水舞季17日登場 新北警籲搭大眾運輸

2024碧潭水舞季17日登場，新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，民眾可搭乘大眾運輸到捷運新店站，步行到會場，避開塞車人潮。

新北市交通大隊表示，民眾由捷運新店站出站，出站左側直行5分鐘就可到活動會場，也可搭乘公車到捷運新店站下車，步行進入會場。

交通大隊表示，私人車輛可停新店路周邊停車場（渡船頭、國校、俥亭新店捷運站停車場），若新店路停車場滿場且人潮大量湧入，將實施車輛管制，屆時車輛可改停碧潭東岸及西岸停車場。

交通大隊提醒，會場不開放停車，附近停車場停車空間有限，建議民眾利用大眾運輸工具前往。

根據新北市觀光旅遊網，碧潭水舞季5月17日晚上6時30分開幕，每晚6時30分到9時有6場水舞展演，每半小時演出1次，並以2首各5分鐘曲目交錯演出，活動結合水上裝置藝術、景點集章、文史走讀，展出至8月31日。