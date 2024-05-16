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外牆補助修繕費太低 北市府研議提高至20萬元

中央社／ 台北16日電

北市老屋多，常見外牆剝落，議員提案要北市府提高補助外牆修繕費至15萬元，並以第二預備金因應。建管處今天表示，已研擬修正補助要點，從現行10萬元提高至20萬元。

台北市議會工務委員會上午召開「老舊國宅、社宅、老人公寓」專案報告，北市都市發展局等官員列席，並討論由國民黨議員李明賢、柳采葳提案建議市府提高補助外牆修繕費至新台幣15萬元，包含外牆安全診斷及檢查補助費，且以二備金因應。

李明賢表示，調資料發現，從民國104年至今，北市府受理外牆剝落通報案共1680件，屋齡30年以上1593件占95%，屋齡未滿15年僅4件佔0.2%，顯示屋齡越高，外牆剝落風險越高。

他說，至今年3月，市府針對修繕補助費的核可率僅41%，歷年最低，但通報外牆剝落案件數據仍偏高，市府應提高外牆剝落補助範圍與金額，增加誘因，如高雄市政府補助外牆修繕費為15萬元，建議北市府提高補助費至15萬元，增加民眾願意修繕誘因。

柳采葳提案指出，為維護全市建物公共安全，市府針對建物面臨道路的牆飾面剝落執行緊急維護修繕，補助屋齡10年以上建物，項目包含吊車費及外牆施作費。

她說，但108年至今年3月底，申請外牆修繕補助共292件、核准232件，實際補助1417萬餘元，但0403地震後，北市府接獲多起外牆剝落通報案，從4月3日至30日共2017件，通報件數增加約5倍，提案建議市府以二備金補助外牆修繕經費、安全診斷及檢查費。

民進黨議員許淑華在會議指出，針對市府補助修繕外牆費，可能出現樓層及剝落大小不同，但補助費相同情形，建議建管處可調整補助費。

北市建築管理工程處長虞積學答詢，0403地震後，確實通報外牆剝落件數增加，過去僅限定面臨計畫道路，已修正修繕外牆補助要點，針對基地內部如私設道路或開放空間等牆面都納入補助範圍。

他說，此次修正補助要點有擴大外牆剝落補助修繕範圍，補助費從10萬元提高至20萬元，正在報府級簽核，申請時是採實支實付。

北市 屋齡 議員

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