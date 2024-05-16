新北市立圖書館第二總館在三重 7月公告徵選建築師

新北市府將在新北市立圖書館三重分館現址打造新北第二總館，先前用地取得爭議落幕，新北市文化局表示，預計今年7月公告徵選設計監造建築師，11月完成競圖評審及核定優勝建築師，2026年完成設計，2027年辦理工程招標及開工，2030年完工。新北市議員李余典指出，作為溪北地區新地標，更該將三重傳統黑膠唱片產業文化融入，成為影音科技圖書館。新北市文化局長張䕒育表示，會納入評估規畫。

新北市府將投入30億元，將新北市立圖書館三重分館原址重建，比照板橋總館，打造第二總館，不過先前三重分館在1956年購地時未辦過戶，其中1名地主希望市府能再次徵收，新北教育局與地主協商破裂提告爭取權益，日前判決出爐確認新北市府有土地使用權，已將土地移交新北文化局規畫。

新北市議員李余典在議會質詢時，追問目前進度；張䕒育表示，目前第二總圖前期規畫已經完成，近期就要展開公開閱覽，也已經跟新工處辦理後續代辦作業。

李余典指出，既要成為溪北地區新地標，從外觀、閱覽資源、空間運用、複合商業設施、創客中心、空間運用，都要審慎規畫，高雄市圖書館總館、桃園新總館都是可以參考的方向，先前市長侯友宜簡報，也提到芬蘭的頌歌中央圖書館，希望能夠借鏡成功案例，吸引更多民眾到三重第二總管造訪。

李余典也建議，圖書資源除一般報章雜誌，也要建制包括電子書、影音資源等設備，提供民眾閱覽電影、戲劇等媒體，也要提供團體欣賞室。

張䕒育指出，第二總館除要是地標性建築，各方面包括創新學習、多媒體、數位科技都會納入，並兼具休閒交流功能，提供給周邊里民使用。

李余典也指出，三蘆地區缺乏大專院校，第二總館應加入大學資源共享平台，提供論文、期刊等文獻租借，與北部大學圖書資源共享；張䕒育表示，會跟中央研究，因為學術論文中央圖書館有相關政策。

李余典也提到，是否會提供複合商業設施，如民營圖書館、咖啡廳，如參考北美館設計，有景觀、咖啡、美食相伴；張䕒育表示，這塊會等建築師完成規畫後，透過招商程序辦理。

李余典更指出，三重在地人文歷史應該要融入新館中，三重過去是台灣重要黑膠生基地，建議規畫黑膠音樂試聽室或空間，讓民眾到圖書館，除欣賞音樂，也能了解三重在地過往歷史；張䕒育允諾納入評估規畫。

新北市文化局表示，第二總館預計以城市地標建築、創新學習場域、科技推廣服務、休閒交流中心及複合商業服務等五大特色為設計主軸，並參考各國地標性建築，打造具特色的新穎建築，希望以知識閱讀加速城市轉型，帶動地方整體發展，進而提升閱讀力，成為溪北地區的文化新地標。