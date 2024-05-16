新北雙溪設消防訓練基地 民代盼導入更多科技監測減災

為充實山域及水域消防救災訓練因應現代救災護需求，新北市府將新建完工雙溪消防分隊廳舍南側0.07公頃國有土地辦理都市計畫變更由住宅區變為機關用地，做為雙溪消防分隊訓練用地。議員黃心華對此表示因應復合性災變頻傳，勢必導入更多科技監測設施，才能在事前做到預防性減災準備。

新北城鄉局長黃國峰表示，近年來複合性災害層出不窮，新北市府致力充實分隊各式消防車輛與救災器材設備，以因應現代救災需求。雙溪消防分隊早年因廳舍老舊不敷人員進駐值勤及各式救災車輛裝備器材使用，新北市政府於2022年通過雙溪消防分隊新址都市計畫變更案，新建消防廳舍刻正興建中，預計今年完工及啟用。

黃國峰說，為充實山域及水域消防救災訓練機能，又於南側土地規劃完整訓練用地辦理都市計畫變更，並於今年5月開始公開展覽，興建工程費約200萬元，預計2025年完工。城鄉局計畫審議科長許仁成指出，消防訓練用地共規劃4種訓練場地，包括水域搜救訓練場地、水域空拍機訓練場地、車體破壞訓練場地及消防車長距離佈線訓練場地，用以提升消防救災勤務與效能，並確保當地居民生命財產安全。