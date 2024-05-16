下水道汛期堵塞難迅速排除 新北推水下無人機探勘
新北在汛期期間仍有不少易積淹水點，一些下水道因位置隱蔽或受限潮位影響，連工作人員都難以即時發現障礙並排除。新北水利局表示，今年推水下無人機，不必人工就能解決過往難發現的堵塞點，像三蘆地區下水道過往受限低窪及潮位影響，如今不用擔憂環境條件，不只人員作業安全，更能精準排除問題。
汛期來臨，新北各項防汛工作成關注焦點，境內雨水下水道已逾800公里，但當中也不少地區因位處低窪，容易積淹水地區，作業人員往往必須穿青蛙裝進入做檢查或排除堵塞，若水位太高還必須先抽水，才能進一步檢查，往往費時費力，無法快速排除堵塞問題。
水利局雨水下水道工程科長王忠賢說明，過去像是水閘門、抽水站的前池、進出水路或取水工等水利設施點位，因位置隱蔽、水深過深且有淤泥堆積情況，人員無法近距離了解，也不清楚是否有堵塞情形，這不只導致巡檢作業受阻，更加重了工作人員作業風險；因此今年特別導入水下無人機取代傳統人力，3月就開始投入，在汛期前先協助檢查一輪下水道。
王忠賢舉例，像是三重、蘆洲一帶地區，箱涵的水位常常受潮位影響而無法清楚檢視，若一有堵塞情形就要等退潮後才好巡檢排除障礙，如今有水下無人機就完全不受自然環境影響，透過雙4K高清鏡頭、智能測量及聲納定位等功能，能夠清晰地一覽水下設施，即時協助排除障礙。
王忠賢表示，面對汛期來臨各公所都已經巡檢一次，水利局也協同針對重點幹道多次檢查；水利局長宋德仁強調，要隨時保持排水設施功能正常不出意外，有賴於平時的檢查與維護保養，透過創新科技工具，為來臨的汛期超前部署。
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