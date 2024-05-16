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黑鮪魚義賣 北市漁產公司推吃魚做公益

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北魚市的門市店推出滿額活動。圖／台北漁產公司提供
台北魚市的門市店推出滿額活動。圖／台北漁產公司提供

台北市漁產公司在5月18日舉辦安心水產品嘉年華，延續去年的黑鮪魚食材義賣，也串連各大優質水產業者及社福團體，推出「三章一Q」的台灣優質水產品及當令食材。漁產公司董事長鄭世維說，這次擴大活動規模，更邀請「陽光社會福利基金會」販售公益手作小物，落實企業社會責任。

鄭世維表示，今年除了黑鮪魚之外，也有搭配白蝦、烏魚及鱸鰻等多樣海鮮，並且提供試吃，同時響應農業部「三章一Q」，向民眾推廣漁產品的食安標章，也將食魚文化送到中小學的營養午餐。

漁產公司總經理施宜廷指出，活動與上引水產攜手合作，選用當季新鮮黑鮪魚進行食材義賣，義賣所得將全數捐贈予社福團體。

同時，台北魚市的門市為回饋消費者的支持，推出消費滿500元即可獲得價值50元的折價券一張。消費金額達到1000元以上，還有機會參與 「雞蛋一把抓」等多欓活動，數量有限送完為止。

漁產公司董事長鄭世維說，今年除了黑鮪魚之外，也有搭配白蝦、烏魚及鱸鰻等多樣海鮮，並且提供試吃。圖／台北漁產公司提供
漁產公司董事長鄭世維說，今年除了黑鮪魚之外，也有搭配白蝦、烏魚及鱸鰻等多樣海鮮，並且提供試吃。圖／台北漁產公司提供

義賣 食材 黑鮪魚

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