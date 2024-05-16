聽新聞
test
0:00 / 0:00
黑鮪魚義賣 北市漁產公司推吃魚做公益
台北市漁產公司在5月18日舉辦安心水產品嘉年華，延續去年的黑鮪魚食材義賣，也串連各大優質水產業者及社福團體，推出「三章一Q」的台灣優質水產品及當令食材。漁產公司董事長鄭世維說，這次擴大活動規模，更邀請「陽光社會福利基金會」販售公益手作小物，落實企業社會責任。
鄭世維表示，今年除了黑鮪魚之外，也有搭配白蝦、烏魚及鱸鰻等多樣海鮮，並且提供試吃，同時響應農業部「三章一Q」，向民眾推廣漁產品的食安標章，也將食魚文化送到中小學的營養午餐。
漁產公司總經理施宜廷指出，活動與上引水產攜手合作，選用當季新鮮黑鮪魚進行食材義賣，義賣所得將全數捐贈予社福團體。
同時，台北魚市的門市為回饋消費者的支持，推出消費滿500元即可獲得價值50元的折價券一張。消費金額達到1000元以上，還有機會參與 「雞蛋一把抓」等多欓活動，數量有限送完為止。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言