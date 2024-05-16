新北數十萬個招牌 願合法化僅百位數

即將進入颱風季，廣告招牌容易成為隱藏的行人地獄，民進黨新北市議員張維倩昨質詢指，新北街道小型招牌至少數十萬個，願意合法化業者卻只有百位數，原因在於市府申請手續太過繁瑣，退件率也高。工務局長祝惠美允諾會檢討申請流程，希望能夠簡化便民，增加民眾合法化意願。

張維倩說，目前廣告招牌高度超過2公尺、寬6公尺需申請雜項執照，這類規格以下的招牌也要向工務局公寓大廈管理科申請納管，從市府官方網站「成果」來看，申請量逐年遞減，2020年許可790件，2021年480件，到了2022年只剩287件，新北廣告招牌少說數十萬個，合法化比率嚴重失衡。

張觀察，民眾對申請招牌合法化興趣缺缺，原因在程序太繁雜，要提供非常多證明文件，過程還可能被退件，若能簡化流程，有助提高合法化意願，透過納管才能保障商家與路人權益。