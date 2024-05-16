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遭爆不挺消防員組工會？ 新北消防局長回應：業務溝通

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市議員陳世軒質詢指，新北消防局拿說帖說服立委撤消防員組工會一案。記者葉德正／攝影
新北市議員陳世軒質詢指，新北消防局拿說帖說服立委撤消防員組工會一案。記者葉德正／攝影

去年9月屏東明揚工廠大火造成4名消防員殉職，消防團體提出組工會等訴求，新北市民眾黨議員陳世軒昨質詢爆料，新北消防局竟拿消防署說帖拜會民眾黨立委黃國昌，要黃撤組工會案。陳提到，去年市長侯友宜選總統時，曾派員簽署支持消防員組工會，新北消防局卻拿消防署說帖去遊說立委反對組工會，等於是陷侯市長於不義。

新北消防局長李清安答詢說，對基層同仁爭取結社權部分，他尊重，爭議權（罷工權）部分要審慎評估，且消防員可否組工會事涉中央機關政策與權責，會建請內政部整合消防員意見，協商勞動部與銓敘部，廣納社會各界意見，以凝聚共識。

陳世軒昨質詢問李清安「是否派人前往黃國昌辦公室，遊說委員支持消防署提案？」陳質疑，消防署命令新北市消防局，地方就照辦？許多年輕消防員聽聞此事都感到心寒，消防員爭取權益，希望進火場能有保障，也問到「侯市長知不知情？」李清安回應「這是消防業務溝通，市長不知道」。

李清安強調，是對相關議題與立委做溝通，消防署關注各縣市意見，站在業務督導上，他們會提供說明。

消防員 溝通

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