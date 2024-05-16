電價調漲 新北市府年增2千萬電費

時序入夏，用電量上升，新北市政府大樓過往一年電費支出約5000萬，因電費調漲，預計電費將年增2000萬、增幅逾4成。新北市秘書處表示，雖然去年更換空調主機，末端設備今年起展開4年更換計畫，統計今年4月電費比去年同期上漲11%，擔心電費愈來愈吃緊，將展開省電大作戰。

秘書處說明，台電近年兩度調漲電價，市府大樓去年預算不足支應，最後動支二備金734萬餘元，今年電費預算增加2265萬、增幅約43%；今年4月起，電價平均又漲11%。市府行政園區管理科長許家郎憂心，雖然有各項節電措施，電費仍不太夠，會再全面檢討預算。

許家郎指出，市府近期努力汰換相關節能設備，用電最多就屬冷氣、電梯及照明，照明設備在2021年前就汰換完成2萬5000盞；20部主電梯近期陸續更換完畢，其他5部小台電梯依序更換，比起過往可以省電30%。

許家郎強調，辦公大樓最耗電設施還是空調，夏季約占大樓用電60%、非夏季占大樓用電40%，其中6座「冰水主機（冷氣室內機）」從大樓落成就沒換過，直到去年花費5530萬元汰換3部，節省20%電能；今年起也啟動「末端空調設備」汰換計畫，逐步汰換空調箱、幫浦等設施，預計4年內更換完畢，耗資9726萬元。

許家郎無奈地說，受限經費不可能一口氣全部汰換，只能分年分期做，大樓內也透過能管中心將溫度控制在26至28度之間，要求同仁力行節能。

另，市府周圍也利用空間設太陽能發電板，經發局綠色產業科長陳信良說，是聯合標租方式，由民間發電賣給台電，再提供10%回饋給市府；去年發電量總計3萬5595度，回饋1萬7874元。

台北科技大學能源與冷凍空調工程系主任李魁鵬建議，公部門大樓都是空調設備占最大用電，一般達到用電量60%，除電梯及照明外，地下室排氣風扇、水泵更換也常被忽略，建議玻璃帷幕大樓設置遮陽板、隔熱紙，多少有些節能作用。