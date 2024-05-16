聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北開發土地績優 市庫進帳383億

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市長侯友宜（中）表示，地政局近年開發土地挹注市庫383億元，如何穩定房價也是重要的事。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜（中）表示，地政局近年開發土地挹注市庫383億元，如何穩定房價也是重要的事。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜昨主持市政會議，談到近年開發土地挹注市庫達383億元，對市庫不無小補，穩定房價也是重要的事，別讓房價一直飆，需要遏止炒作 ，「花大錢只能買到小小房子令人沒辦法接受」，侯也勉勵團隊，不要只剩2年多就有所懈怠，市政一天都不能放鬆。

地政局長汪禮國昨以「一起拚 地政來相挺」為題做專案報告，指近年新北市整體開發成績斐然，透過捷運沿線土地開發均衡區域發展。過往部分區域土地開發密度不高，市府經過都市計畫重整，透過徵收取得抵費地或配餘可建地，再經公開標售、標租等方式獲利，扣除開發成本，即按規定繳回市庫。

汪禮國指出，去年新北市國際AI智慧園區完工後正全面招商引資，塭仔圳重劃工程也有進度，隨著領航路通車，廣停三停車場、公兒三公園陸續完工，區內首座結合地區特色的共融公園「塭故之心公園」預計在今年底落成，更深化在地連結，與輔大攜手合作打造輔大大學城。另外，蘆南蘆北區徵案正在內政部土徵小組審議階段，社宅面積將提高至5%。

侯友宜表示，地政局從2019年迄今開發土地挹注市庫383億元，對市庫幫助不小，對市民而言，穩定房價是更重要的事，否則花大錢只能買到小房子令人難以接受。

侯友宜 塭仔圳 社宅 都市計畫

延伸閱讀

新北議員爆消防局遊說黃國昌撤消防員組工會案 批陷侯於不義

新北議長盃龍舟賽6月9日登場 國內外好手爭245萬獎金

新北地政報告土地開發成果 侯友宜：剩兩年不能懈怠

影／要不要出席520賴清德就職典禮？侯友宜笑笑轉身離開

相關新聞

新北市府大樓4月電費漲11% 憂換節能設備跟不上電價漲幅

時序入夏，用電量上升，新北市政府大樓過往一年電費支出約5000萬，因電費調漲，預計電費將增加2000萬、增幅逾4成。新北...

跟上台北市恢復YouBike前30分鐘免費？ 新北交通局：年底評估

新北市YouBike已突破2.47億人次使用，民眾使用率愈來愈高，台北市今年恢復前30分鐘免費，新北市議員金瑞龍今天總質...

新北數十萬個招牌 願合法化僅百位數

即將進入颱風季，廣告招牌容易成為隱藏的行人地獄，民進黨新北市議員張維倩昨質詢指，新北街道小型招牌至少數十萬個，願意合法化...

北市國樂團「山地印象」惹議 改文道歉

台北市立國樂團5月19日將辦售票音樂會，主題「山地印象」與節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象、標籤歧視，北市國事...

遭爆不挺消防員組工會？ 新北消防局長回應：業務溝通

去年9月屏東明揚工廠大火造成4名消防員殉職，消防團體提出組工會等訴求，新北市民眾黨議員陳世軒昨質詢爆料，新北消防局竟拿消...

毀損行道樹 北市修法最重罰5萬

台北市目前約有9.2萬株行道樹，市議會法規會昨天初審通過台北市行道樹管理維護自治條例，毀損行道樹罰則更明確，其中倒廢油、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。