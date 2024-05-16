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新北開發土地績優 市庫進帳383億
新北市長侯友宜昨主持市政會議，談到近年開發土地挹注市庫達383億元，對市庫不無小補，穩定房價也是重要的事，別讓房價一直飆，需要遏止炒作 ，「花大錢只能買到小小房子令人沒辦法接受」，侯也勉勵團隊，不要只剩2年多就有所懈怠，市政一天都不能放鬆。
地政局長汪禮國昨以「一起拚 地政來相挺」為題做專案報告，指近年新北市整體開發成績斐然，透過捷運沿線土地開發均衡區域發展。過往部分區域土地開發密度不高，市府經過都市計畫重整，透過徵收取得抵費地或配餘可建地，再經公開標售、標租等方式獲利，扣除開發成本，即按規定繳回市庫。
汪禮國指出，去年新北市國際AI智慧園區完工後正全面招商引資，塭仔圳重劃工程也有進度，隨著領航路通車，廣停三停車場、公兒三公園陸續完工，區內首座結合地區特色的共融公園「塭故之心公園」預計在今年底落成，更深化在地連結，與輔大攜手合作打造輔大大學城。另外，蘆南蘆北區徵案正在內政部土徵小組審議階段，社宅面積將提高至5%。
侯友宜表示，地政局從2019年迄今開發土地挹注市庫383億元，對市庫幫助不小，對市民而言，穩定房價是更重要的事，否則花大錢只能買到小房子令人難以接受。
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