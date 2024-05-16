蔣萬安訪麻生 邀參加世壯運

台北市長蔣萬安昨赴日本東京參訪，下午拜訪自民黨青年局，隨後拜會自民黨副總裁、前首相麻生太郎，蔣會中提及自己上次與麻生聊到漫畫，因麻生曾對外說過「魯夫不會背叛朋友」，所以他跟麻生當面說一聲「オレたちは仲間だ」（我們是朋友），希望友誼長存。

蔣萬安今天行程將出席SusHiTech市長論壇開幕式，並以「安全城市」為題演說，向世界分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設，下午拜會東京都知事小池百合子。

蔣萬安昨邀請麻生與自民黨眾議員鈴木馨祐等人，明年5月到台北參加世界壯年運動會。蔣說，麻生是傑出的射擊運動員，也打打高爾夫球，鈴木馨祐喜歡划船，這3項都是世壯運的比賽項目，歡迎2位參賽，並期待明年台北再相見。

蔣萬安表示，台北目前與麻生太郎的故鄉福岡互動融洽，也與高島市長在台北碰面相談甚歡，近期台北更與福岡市政府簽了創業家任意通護照Global Pass的MOU，希望麻生能進一步促進台北與福岡及其他日本城市有更深入具體的合作。

另外，蔣萬安訪問團一行人也赴自民黨黨部拜會自民黨青年局。蔣萬安表示，自民黨青年局不只是北市府的老朋友，更是中華民國的老朋友，是他的「family friend」；經國先生曾在1967年到日本訪問時，建立了救國團與自民黨青年局的夥伴關係，促進雙方許多政治領袖從年輕就開始了相知相惜、相互信任的基礎。

自民黨青年局長鈴木貴子表示，蔣萬安給人陽光的感覺，期待透過長久的交流互動，持續建立信任與合作關係。