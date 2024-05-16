北市國樂團「山地印象」惹議 改文道歉

台北市立國樂團5月19日將辦售票音樂會，主題「山地印象」與節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象、標籤歧視，北市國事後發布道歉聲明，已做修正；但北市原民議員認為，用字遣詞傷害到原民情感，道歉是應該的，建議北市國應多學學全民原教。

「山地印象」音樂會節目介紹提及，「居住在台灣的16個原住民族……他們生性粗獷豪邁，樂天安命；每每節日、工作或閒暇時，總以天籟般的嗓音及歌舞來自娛及娛人。三位作曲家親遊阿里山或多年蒐集......一場原味十足的『山地印象』，您非聽不可。」

臉書粉專「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」版主Ispalakan Umav說，北市國推出作品名稱「山地印象」（此為1991年作品），內容直接針對原住民族刻板印象描述；很遺憾該團體反映著，到今天，原住民族在某些人眼中還是被遊歷、被蒐集、被片面印象，並被加以消費上菜產出的客體。

不少人看到貼文後，直指文案「充滿刻板印象、標籤歧視」、「都在台灣生活那麼久了，還不懂平等尊重不同族群」、「現在還有人在用山地？」、「粗獷豪邁、樂天安命太片面」。

北市國前天發布道歉聲明，感謝提醒與指正，有關5月19日音樂會節目文案撰擬思慮不周，深感抱歉，已經做修正，未來規畫相關節目時亦會事先諮詢相關專家學者，避免誤解再次發生。

原住民議員李芳儒認為，北市國將刻板印象「山地印象」作為主題，是在走回頭路，滿不恰當，「他們道歉是應該的，族人接受，我也會接受，若族人有意見，我也會意見。」

原住民議員李傅中武說，「山地」用詞不經意傷害到原住民情感，應該多學學全民原教，建議使用原民印象、祖靈印象較適合，也可詢問原民會避免觸碰禁忌。