毀損行道樹 北市修法最重罰5萬

台北市目前約有9.2萬株行道樹，市議會法規會昨天初審通過台北市行道樹管理維護自治條例，毀損行道樹罰則更明確，其中倒廢油、強酸封植穴毀損行道樹，或任意移植、施工時未護樹、未申請保護計畫等行為，最重可罰5萬元。

北市公園處表示，最快下周進入大會二、三讀後，送行政院核定，預計9月公告實施。

對此，前樹黨黨員、資深護樹人士何承翰表示，台北市修定行道樹管理自治條例是好事，展現市府重視綠色資源並訂出裁罰，但是樹木要的是安全，例如樹木遭受人為傷害後，後續如何做好養護，很多行道樹傷口出現腐朽，雨季、颱風季一到，容易影響公安，立法後的配套措施，才是真正考驗市府。

市議會法規會審議行道樹管理維護自治條例針對罰則部分，罰款5千以上、5萬元以下的行為包括任何人不得毀損、移植或移除行道樹；倒置廢油、強酸強鹼液體、高溫液體或其他有礙行道樹生長的物體，因工程施工須修剪、斷根或移植行道樹者，應向公園處申請核准後，始得為之。

另外，工程施工範圍內有行道樹者，施工單位應對行道樹做保護措施，因施工毀損、移植或移除行道樹致有影響公共安全之虞者，施工單位應採取必要安全防護措施及排除影響公共安全情況，並通知公園處核准者，違反最重可罰5萬。

議員黃瀞瑩認為，未經許可封閉或縮小植穴、植栽帶，足以影響行道樹生長，經審議也列入可最重罰5萬元。其他像攀折樹木或在行道樹上塗寫、書刻或釘設掛勾等物品，可罰2400元至1.2萬元。

議員曾獻瑩說，若因罰則過輕，有建商為了施工方便，考量到延誤工期成本，可能會選擇自行移除行道樹更為快速及划算。

對此，法務局長連堂凱表示，除了罰款之外，還有刑法毀損罪等刑責，市府可依毀損程度，對建商提告並要求賠償，相關條文也列在這次修法中。