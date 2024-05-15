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跟上台北市恢復YouBike前30分鐘免費？ 新北交通局：年底評估
新北市YouBike已突破2.47億人次使用，民眾使用率愈來愈高，台北市今年恢復前30分鐘免費，新北市議員金瑞龍今天總質詢指出，目前台北、苗栗、台中、嘉義、屏東都有前30分鐘免費，新北目前30分鐘民眾要負擔5元，是否有機會調整。新北交通局長鍾鳴時指出，年底YouBike1.0全面退場後，會再評估「錢不是大問題，主要是車輛調度與使用滿意度提升」。
金瑞龍表示，現在物價高漲，YouBike目前市府補貼5元、民眾自付5元，他認為其他縣市都可以，新北也應該提供民眾這個小確幸，鼓勵更多人來騎。
鍾鳴時表示，新北市YouBike使用Tpass轉乘是免費，目前使用轉乘使用者達9成以上，其實還是很多人是免費；對於議員建議，今年YouBike1.0會全面退場，目前2.0積極布建中，最少1萬5000輛，滿足大眾通勤需求，今年底系統全數改換後，會再詳細評估。
鍾鳴時強調，「錢不是大問題，主要是車輛調度與使用滿意度提升」，不過2.0E目前是都要收費的。
金瑞龍也詢問新北2.0E進度，鍾鳴時指出，現已有桃園電輔車進入新北市，會在今年底布建2.0時，引進第一波2000輛電輔車，提供有需求地方做更多服務。
新北市交通局指出，新北市預計下半年引入2.0E，考量YouBike2.0E有電力輔助，時速最高可達25公里，加上騎乘距離較遠，經與台北、桃園交通局共同討論，將從7月1日起，民眾須先投保公共自行車傷害險才租借YouBike2.0E，而且保費由政府來付；新北市境內人行道禁止騎乘電動自行車及電動輔助自行車（含YouBike2.0E）。
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