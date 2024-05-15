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新版精衛法年底生效 新北將共設11所心衛中心

中央社／ 新北15日電

新版「精神衛生法」今年底生效，屆時將廣設社區心理衛生中心，但新北市議員山田摩衣認為籌辦速度及數量不足；衛生局長陳潤秋表示，現積極召募設置，全市將共設11所。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員山田摩衣表示，精神衛生法新制今年底上路，新北目前僅新店、中和、林口、新莊設有心衛中心，今年底前再增設蘆洲、淡水心衛中心，明年成立第7座，嚴重不足，以新北400萬人口，應該要設12到13家才足夠。

陳潤秋說，全市心衛中心將共設至11所為目標，選址上以人口多的地區優先設置，年底前共設6所，而板橋和三重等區也都找到地方，未來可望增設。

山田摩衣質疑今年底共設有6家心衛中心，但衛生局計畫員額只有40人，等於1個心衛中心僅有7人，人力是不足夠的，應加額編列，才不會造成人員壓力。

山田摩衣 衛生局

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