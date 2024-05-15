做布景搬道具 汐止花格格故事媽媽「女力全開」

新北市汐止區在地成立20年的花格格劇團，是由一群學校故事媽媽組成，現在不但上台說故事當演員，也自己當編劇、做佈景道具，這幾年更是到偏鄉去演出，道具、佈景很重，都靠故事媽媽搬搬抬抬，「女力全開」，說故事也做體力活，只希望持續說故事，推動閱讀好習慣。

故事媽媽們不止台上演出，從劇本發想主題開始，都是自己來，像是最近一部的金龍湖傳奇，就是長期關注金龍湖的媽媽當編劇寫出來的，而不止如此，包括背後的音控、還有演出當中，跟著上場的道具，從無到有，都是故事媽媽一手包辦，成立20年的花格格劇團，現在就像一個大家庭一樣，志同道合的媽媽一起為說故事付出。

花格格故事劇團長柯玉雪說，我們幾乎都是自己用自己的車載運，然後自己搬運好，所以媽媽們除了畫畫、裁縫，當然還要出一點力氣，大家都變成大力士，但是這一齣戲比較特殊，因為不僅道具布景都比較大，所以我們需要大的車，還好非常感謝好汐止區李文昌先生他成立的善緣坊家具輔具平台，這一次他也參與花格格劇團金龍傳奇，然後幫忙我們到偏鄉，幫忙運這些道具，然後幫忙搬運。

花格格故事劇團高慧蘭指出，跟大家一起做這樣故事，是非常有趣的，因為大家都是認識了一二十年的老朋友，就是一邊玩一邊做、然後一邊討論，一起成長，雖然辛苦，但現在已經好很多，因為小孩子都已經長大了，以前最忙的時候一送小孩子出門，就要趕快集合搬道具，然後到需要演出的學校，然後下午4點以前又要回到學校接小孩，是最忙碌的時候，現在輕鬆很多。那有的道具真的很重，所以隨著年齡的增長，大家都會互相提醒種的東西千萬不要一個人扛，大家要互相合作，不要讓自己受傷，是最重要的，保持自己的身體狀況，才能走得更長久。

花格格故事劇團王倩倩表示，我的孩子剛進小學的時候，學校就開始招募故事志工，就參加了故事志工的培訓，然後就認識的一群志同道合喜歡說故事的故事媽媽，剛開始只是去自己的學校自己小孩的學校服務說故事，結果得到很好的迴響，而且我們自己也得到滿滿的幸福感，之後，就決定要組成一個團隊，所以成立了花格格故事劇團，然後經過了一兩年到學校去服務之後，真的是備受肯定，所以，又成立了汐止動態閱讀協會，然後就這樣一路走來已經18年了。

王倩倩說，一般我們對劇團會覺得，他是非常的藝術文化東西，除了藝術文化跟美學這方面的素養之外，其實他還有另外一部分叫做體力活，其實我們在創作這一齣戲的當中，還好我們劇團裡面有畫家，可以做繪畫的創作，然後可以做圖卡畫卡的設計跟繪畫，然後製作這一些美美的道具，但同時我們要靠拿出我們的活力來，搬抬拆裝。