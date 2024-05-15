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汐止康寧街多岔路口易擦撞 會勘延長紅綠燈運作

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止康寧街多岔路口易擦撞，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，調整號誌改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止康寧街多岔路口易擦撞，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，調整號誌改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止康寧街在靠近湖光市民活動中心，因為一旁巷子裡有不少車子匯入康寧街，再加上是轉彎處視線不好，在路口只有閃黃燈的情況下，經常發生車禍意外，所以，今(15)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，調整號誌改善。

湖光里長杜金泉說，雖然康寧街拓寬是個美意，減少塞車之苦，可是還是要駕駛人自律，安全第一，尤其在活動中心前，除了是多岔路口，再加上康寧街到了路口從4線道變2線道，交匯車危險，還有路口只有上下班才有紅綠燈，但是這邊的路口，一個是康寧街、旁邊還有個湖前街，另外，也有右轉還要到康寧街534巷，是往返福德三路，所以這邊算是一個小小的重要道路，如果沒有紅綠燈的，車流相衝突的話，到底要誰讓誰，但主要是希望大家都平安。

杜金泉強調，有紅綠燈的話，大家都會遵守，但是，當只有上下班才有有紅綠燈的話那那很危險，而且因為現在這個路口一年都有八、九次車禍，可是大部分的車禍，都是都在沒有紅綠燈的狀況下，所以真的相當危險，希望相關單位幫幫忙，讓里民有更安全的通行環境。

新北市議員張錦豪表示，汐止的湖光里活動中心前面，因為是屬於湖前街跟康寧街的一個交叉口，也是一個轉彎有弧度的地方，再加上旁邊有一個涵洞，有很多通勤族會走這一個支線出來，險象環生，所以，希望讓路口號誌更有完整性，因為每年在這邊發生的車禍，大概有八九件，都是屬於在沒有號誌的狀況下發生。

張錦豪指出，目前早上他通勤時間是有號誌，可是過了9點以後就變成閃燈，會勘希望延長紅綠燈運作時間，在9點到下午4點半也一樣有紅綠燈號誌運作，因為平時還是有很多車速過快，會從康寧街過來，那因為從涵洞這邊出來的車子有可能要面對對向的車要閃，所以，今天想說把一個號誌補慶，讓用路人在這個路口更安全。

紅綠燈 車禍

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