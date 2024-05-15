雙溪長者被詐近三百萬元 區長現身共餐教防詐

詐騙真的無所不在，新北市雙溪地區老年人口居多，許多長者都是存了一輩子的辛苦錢，這兩個月來，就有四起遭詐騙案件，被詐金額高達三百萬元，也讓純樸的地區人心惶惶，今(15)日雙溪區區長林銚傑就趁著來到上林里的銀髮共餐，提醒老人家慎防詐騙，守護自己的財產。

近年來詐騙案件直線攀升，雖然現在民眾多有防詐觀念，但詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防。尤其高齡長者一直是詐騙集團鎖定的對象，雙溪地區老年人口多，四月和五月目前為止，就有四起詐騙案件，分別有假冒親友，假檢警辦案，假交友投資，讓鄉親的辛苦錢就這樣沒了。

雙溪區區長林銚傑就說，今天到上林里教長者如何預防被詐騙，反詐有「五不」，「不接」陌生來電，「不聽」投資明牌，「不點」未知連結，「不傳」個人資料，「不信」可疑資訊。談到錢，不要立即匯款，請多方查證或撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

上林里里長簡德福說，鄉下地方很多長者的錢可能都是存一輩子的辛苦錢，因此，也特別提醒長者慎防詐騙，鼓勵大家定期更新防詐騙的知識，守護好自己的財產。