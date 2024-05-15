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感謝淡水警繞境出勤辛勞 福佑宮致贈物資裝備

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水福佑宮主委謝安棋率領廟方總幹事委員等人感謝淡水警分局出動警力讓繞境活動圓滿完成，送上物資裝備還有感謝狀表示感謝。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水福佑宮主委謝安棋率領廟方總幹事委員等人感謝淡水警分局出動警力讓繞境活動圓滿完成，送上物資裝備還有感謝狀表示感謝。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水老街上的媽祖廟福佑宮日前在淡水舉辦大型的淡水媽誕辰繞境活動，吸引大批信眾，而繞境除了維持秩序之外，還有交通疏導更是重要。因此，淡水福佑宮主委謝安棋率領廟方總幹事委員等人感謝淡水警分局出動警力讓繞境活動圓滿完成，送上物資裝備還有感謝狀表示感謝。

淡水福佑宮主委謝安棋表示，在這一整天的繞境活動當中，感謝警方出動警力來維持交通秩序，因此特別準備許多的物資及裝備贈給分局的員警們，慰勞他們的辛勞。而現場由淡水警分局長接受感謝狀，並且回贈紀念禮品，也期盼在良好的合作支持下，讓地方宗教文化盛事，可以順利完成。

淡水警分局長彭正中表示，在繞境活動當天，從早上到晚上超過十多個小時連續交通勤務，除了讓繞境隊伍可以依照時間及路順完成之外，也疏導其他車輛的交通動線，出勤的員警也都相當辛苦，而這次也在福佑宮的配合之下來順利完成繞境活動。未來也希望在各種活動當中包括端午節的清水祖師繞境活動，警察也扮演重要角色，讓活動能夠順利完成。

媽祖 淡水 端午節

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