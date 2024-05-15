三芝水果玉米進入產季 秋行軍蟲咬影響賣相

炎炎夏日最適合品嚐的輕食蔬菜，三芝區水果玉米進入產季。艷陽下的玉米桿上看似結果飽滿，不過將玉米皮剝開幾乎每一支玉米都是被秋行軍蟲啃食過的痕跡，近幾年來因為受到秋行軍蟲害，玉米越來越難種，不僅是賣相不佳，更可能因為比較晚種而導致種株還沒長大就被吃光，根本沒有產出，農民血本無歸。

三芝有機農場馬文權說，為了避開秋行軍蟲活躍的季節，水果玉米提早種下，種株有長大結果，不過也還是免不了玉米頂端被秋行軍蟲啃食，導致賣相不佳。不過也因為現在盛產的水果玉米口感清甜軟嫩，深受民眾喜愛，因此即使越來越難種，農民還是願意嘗試種植。

水果玉米粒皮薄、肉質透明細膩，像是水果輕甜的口感，是入夏輕食的好選擇，現在開始進入產季，三芝有機農場每日巡田採收必須與秋行軍蟲的啃食速度競賽，就是要趕在玉米成熟後、秋行軍蟲啃食過多前拔起，才不會用心灌溉卻血本無歸。