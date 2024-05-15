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民眾盼小型健身房公益時段增加 新北體育局：仍以早上為主

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員張嘉玲表示，不少民眾陳情，希望小型健身房的公益時段時間能延長，相信也會把人氣帶起來。記者江婉儀／翻攝
新北市議員張嘉玲表示，不少民眾陳情，希望小型健身房的公益時段時間能延長，相信也會把人氣帶起來。記者江婉儀／翻攝

新北有16座運動中心，為鼓勵65歲以上長者多運動，新北市提供公益時段可免費使用。新北市議員張嘉玲表示，不少民眾陳情，希望小型健身房的公益時段時間能延長，相信也會把人氣帶起來，新北市體育局長洪玉玲回應，時段確實比較少，但礙於社區型健身中心規模小，還是會以早上為主。

張嘉玲表示，佳和健身中心從去年5月開幕，市府目前有提供早上8點到10點為公益時段，65歲以上長者只要持有敬老卡、身分證或是健保卡就可以免費運動，但民眾、里長都跟她說，希望時間可以延長，只有早上的時段太少，期待能比照運動中心，下午也可使用。

洪玉玲表示，社區型的健身中心規模小，所以供應時段主要是以早上為主，原本的理念是，希望小型健身房設置後，其他年齡層民眾也可以一起用，目前新北公益時段都一樣，確實比較少，會再研議是否擴大辦理。

另外，張嘉玲也指出，中和運動中心日前重新開幕，但有民眾跟他反映，運動中心內的曲棍球場，居然有放羽球網跟桌球桌，「這樣適合嗎？」，如果體育局要提供公益時段，讓民眾打球，時間跟地點都要挑選過。洪玉玲表示，應該是離峰時間，希望場地利用最大化。

張嘉玲說，有家長反映運動時段跟設備還沒到位，她明白廠商有在努力，希望大家一起加油把環境做好。

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