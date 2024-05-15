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手續繁瑣！新北至少數十萬招牌 2022年合法申請案僅287件

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市街景。聯合報系資料照
新北市街景。聯合報系資料照

即將進入颱風季，廣告招牌容易成隱藏的行人地獄，民進黨新北市議員張維倩表示，新北街道小型招牌至少有數十萬個，但願意合法化業者卻只有百位數，原因在於市府申請手續太過繁瑣，退件率超高，有能力業者可以找代辦，無能力業者，只能過一日是一日。工務局長祝惠美表示，會檢討申請流程，希望能夠簡化，增加民眾合法化意願。

張維倩說，目前廣告招牌，高度超過兩公尺、寬六公尺需要申請雜照，但這類規格以下的招牌也須向工務局公寓大管理科申請合法，不過從市府官方網站「成果」頁面來看，申請量逐年遞減，2020年許可790件，2021年480件，到了2022年只剩下287件，新北廣告招牌少說數十萬個，合法化比例嚴重失衡。

張維倩說，追根究底，原因在於申請程序太過繁雜，要提供非常多證明文件，民眾每次申請每次都被打槍，有能力的可以花費2到3萬委託代辦業者，沒能力就只能過一天是一天，如果能夠簡化流程，相信民眾合法化意願會大幅度增加。

張維倩也說，新北市目前由工務局審核，她知道工務局業務繁忙，也可參考宜蘭縣政府，委託合法民間單位辦理審核，或是其他更好的方式，她強調，合法化，才能有效保障商家與路人權益。

工務局長祝惠美說，民眾意願低，可能是店面是承租，因為店家更換快速，可能申請下去又要換一個，才會意願不高，市府願意在流程簡化努力，提告商家申請意願。

新北市議員張維倩認為，市府應該簡化廣告招牌申請流程。記者葉德正／攝影
新北市議員張維倩認為，市府應該簡化廣告招牌申請流程。記者葉德正／攝影

廣告 行人地獄

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