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新北議員爆消防局遊說黃國昌撤消防員組工會案 批陷侯於不義

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
議員陳世軒爆，新北消防局拿說帖說服立委撤案消防員組工會。記者葉德正／攝影
議員陳世軒爆，新北消防局拿說帖說服立委撤案消防員組工會。記者葉德正／攝影

屏東明揚工廠大火造成4名消防員殉職，消防員爭取訴求組工會，不過民眾黨新北市議員陳世軒今天在議會質詢時，爆料新北市消防局竟拿中央消防署說帖拜會民眾黨立委黃國昌要黃撤組工會案，陳世軒痛批，去年新北市長侯友宜競選總統，派員簽署支持消防員組工會，新北消防局拿著消防署的說帖，要各救災、救護大隊大隊長去遊說立委反對組工會，這些大隊長要如何面對所有隊員，侯友宜不知情，根本是陷侯於不義。

新北市消防局李清安表示，消防署是地方消防局督導單位，組工會在法律實務與執行面都要經過多元溝通，因為議題跟相對委員有關係，才會希望溝通。

陳世軒今天下午質詢，直接詢問李清安是否派人前往黃國昌板橋辦公室遊說委員支持消防署的提案「不支持組工會」。

李清安說，有請同仁把重要議題帶到委員那邊討論，組工會議題談論很久，基本上公會要看目的在哪。

陳世軒說，消防署的說帖是「針對消防人員納入工會法適用對象，建請委員能撤回修正提案，讓消防人員回歸公務人員協會」。

陳世軒說，消防署命令新北市消防局就照辦？許多年輕消防員聽到這件事情，都非常心寒，大家都非常希望消防員爭取權益，進到火場能夠有保障，他質問「侯市長知不知情？」李清安回應「這是消防業務溝通，市長不知道」。

陳世軒說，去年大選，發生屏東四名消防員罹難、為國犧牲，包括民眾黨主席柯文哲，侯友宜也派出曾明宗代表簽署顧職安、要公安、組工會，新北消防局不支持組工會，根本是陷侯友宜於不義。

李清安強調，是將相關議題與委員溝通，署裡頭有在談，詢問各縣市地方消防局態度，站在業務督導上，他們會提供說明。

侯友宜 消防員 陳世軒 黃國昌

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