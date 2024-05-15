新北柑園621公頃都市計劃啟動 民代呼籲聯外道路應盡早配套

新北市樹林柑園地區，目前多為合法或違章工廠及低密度住宅等建物，新北市啟動621公頃大柑園都市計畫準備重整，範圍內土地所有權人高達約1萬多人，今起公開徵求地方意見，民代要求合法工廠應予保留、非法則視情況輔導安置，另當地聯外交通恐難以負荷為何成長人口，要求市府應做好交通配套。

大柑園都市計畫今起公告徵求意見75天，並將於7月在地方舉辦4場座談會，新北市城鄉局期透過新訂擴大都市計畫落實引導都市發展動能與整合公共資源，改善柑園地區就業環境、居住水準及公共設施環境品質。

新北市城鄉局長黃國峰表示，新訂大柑園地區都市計畫範圍，現況除農業利用外，還有未登工廠、零星住宅及閒置空間，期透過新訂擴大都市計畫方式，改善原有土地使用違規情事，考量大柑園具有特定產業群聚狀況，後續規劃空間發展機能以產業型態為主，引導土地使用、產業發展合理分配利用，並將鄰近適合業別廠商及未登工廠業者引導至計畫範圍。

該範圍內私有地土地所有權人約1萬多人，新北市議員林銘仁表示，過去10年新北多個市地重劃跟區段徵收區主要都開發為住宅區，導致許多中小企或傳統產業被迫遷移桃園龜山、觀音工業區，新北市經發局資料顯示塭仔圳拆除1130家未登工廠，粗估1萬5千人就業機會消失。

他說，大柑園地區預計開發面積中有62公頃為住商混合，其他主要是產業發展區，該區域面積遠大於桃園龍潭科學園區開發面積158公頃，新北市府應努力爭取台積電等半導體先進產業進駐。柑園地區公有地約僅占20%，其他80%為私人土地，未來開發需要跟地方妥善溝通，且柑園地區聯外道路主要為三鶯交流道及樹林交流道，目前都處於交通擁塞狀態，缺乏聯外道路及大眾運輸系統，市府應盡早規畫交通改善方案。

新北市議員江怡臻表示，大柑園是新北產發區發展重鎮，合法工廠應予保留，非法若無法保留也應做好輔導安置。大柑園既有聯外交通串連土城、三峽、鶯歌，區內重要道路也應保留、拓寬，另外大柑園計劃面積達600多公頃，既有建築眾多且多集中於既有社區，建議市府必須著手討論規劃分期分區開發，降低拆遷，同時也可以加速開發，並規劃安置配套。