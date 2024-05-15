未保公共自行車傷害險 7月1日起不得租借新北YouBike2.0E

公共自行車已成為不少民眾代步工具，新北市YouBike站點累積已達1311站，騎乘人次突破2.47億人次，新北市交通局表示，預計下半年引進YoubBike2.0E，由於YouBike2.0E最高時速可達25公里，7月1日起，民眾必須投保公共自行車傷害險才能租借YouBike2.0E。另YouBike2.0雖沒強制要求投保，但7月1日前未完成投保調查意願填寫，也無法租借一般的2.0車輛。

新北市交通局表示，新北市YouBike會員免費投保傷害險自2018年開辦以來，投保率約6成4，不過在去年YouBike服務滿意度問卷調查中，有42％以上受訪者不知道北北基桃有針對公共自行車提供免費的傷害險。

交通局綜合規畫科長吳政諺指出，桃園已經上路YouBike2.0E電輔車，新北市預計下半年也將引入，考量YouBike2.0E有電力輔助，時速最高可達25公里，加上騎乘距離較遠，經與台北、桃園交通局共同討論，將從7月1日起，民眾須先投保公共自行車傷害險才租借YouBike2.0E，而且保費由政府來付。

另外目前1.0、2.0無法要求民眾強制保險，但新北與桃園市政府，要求業者推動公共自行車傷害險調查，民眾在7月1日前未完成投保調查意願填寫，也無法租借一般的2.0車輛。

據統計，新北自行車傷害險上路以來，約有150件獲得應有的理賠，曾有一名中和的中年婦女使用公共自行車通勤，因為摔倒，造到後車輾斃，因為有投保傷害險，家屬獲得最高額100萬元理賠，雖然無法喚回該婦女性命，但對家人是重要的保障。

新北交通局指出，因公共電動輔助自行車YouBike2.0E較一般腳踏自行車的車速快，為兼顧行人及騎乘者安全，新北市境內人行道禁止騎乘電動自行車及電動輔助自行車（含YouBike2.0E），請騎乘YouBike2.0E的民眾務必遵守相關交通法規，維護自己和他人安全。

交通局說，投保公共自行車傷害險僅須於YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/ntpc/login/)、各租賃站自動服務機及下載YouBike APP登錄會員後，於傷害險專區填寫資料，保費由市府負擔，民眾免費享有保障。

民眾YouBike2.0和2.0E的車柱系統可共用，YouBike APP有地圖可及時查看場站狀況、推播提醒租借時間、投保傷害險與各項會員功能，開啟通知功能，各項騎乘活動訊息及提醒不漏接。