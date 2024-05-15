北市修法護行道樹 倒廢油、強酸、封植穴最重可罰5萬

台北市議會法規會上午初審通過台北市行道樹管理維護自治條例，毀損行道樹罰則更明確，其中倒廢油、強酸封植穴毀損行道樹，或任意移植、施工時未護樹、未申請保護計畫等行為，最重可罰5萬元。北市公園處表示，預計最快下周送大會二、三讀後送行政院核定，預計今年9月公告實施。

議會法規會上午審議行道樹管理維護自治條例罰則部分，罰款5千以上、5萬元以下行為，包括任何人不得毀損、移植或移除行道樹；倒置廢油、強酸強鹼液體、高溫液體或其他有礙行道樹生長之物體。因工程施工須修剪、斷根或移植行道樹者，應向公園處申請核准後，始得為之；並應按核准內容施工。

另外，工程施工範圍內有行道樹者，施工單位應對行道樹做保護措施。因工程施工毀損、移植或移除行道樹致有影響公共安全之虞者，施工單位應採取必要之安全防護措施及排除影響公共安全之情況，並通知公園處，未核准者，最重可罰5萬。

上午審查時，議員黃瀞瑩認為，未經許可封閉或縮小植穴、植栽帶，足以影響行道樹生長，經審議也列入可最重罰5萬元。其他像攀折樹木，或於行道樹上塗寫、書刻或釘設掛勾等物品，可罰2400元至1.2萬元。

議員曾獻瑩也提醒，他曾遇到案例，有建商為了施工方便，自行把行道樹移除，因為罰則過輕，考量到延誤工期成本，建商可能會選擇自行移除行道樹更為快速及划算。

對此，法務局長連堂凱表示，除了罰款之外，還有刑法毀損罪等刑責，市府可依毀損程度，對建商提告並要求賠償，相關條文也列在這一次的修法當中。

公園處長藍舒凢說，北市目前約有9.2萬株行道樹，至於議員另關心大巨蛋的移樹情形，她說，大巨蛋當年移植行道樹87株，分2次移植，第一次54株，過程中1株死亡已罰款，53株移入北流，保活1年。第二次33株移植到大巨蛋園區內，保活2年。因此87株中經過保活期的有83株，目前現地養護中。